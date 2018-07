Si ricovera per un intervento al naso | Valentina muore a 33 anni | lascia bimbo di due anni

La nonna di Marco Carta spiega perché il cantante era ricoverato in ospedale : Giusto una settimana fa, Marco Carta dopo un periodo di silenzio nei social, annunciava di essere stato ricoverato all'ospedale senza tralasciare ulteriori dettagli sulle motivazioni: "Non importa cosa ho avuto, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra di questa stanza". Nella giornata di ieri il cantante sardo è stato dimesso con tutte le rassicurazioni del caso: "Cammino lento, attento, con qualche kg in meno ma torno a ...

Avvelenamento da "sostanza sconosciuta" - due persone ricoverate/ Salisbury - nessun legame col caso Skripal? : Gran Bretagna, due persone avvelenate per "sostanza sconosciuta": ultime notizie, la polizia parla di "incidente importante". Salisbury, teatro del caso Skripal(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Dengue - casi a Firenze e Cesena : due persone ricoverate/ Ultime notizie : scattano le disinfestazioni : Dengue, casi a Firenze e Cesena: due persone ricoverate, scattano le disinfestazioni. Le Ultime notizie: entrambi i pazienti erano tornati da una vacanza in un paese tropicale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:22:00 GMT)

Toto Cutugno ricoverato : malore per il cantante e concerto annullato. Le sue condizioni di salute : Preoccupazione per le condizioni di salute di Toto Cutugno . Il popolare cantante, famoso anche all'estero, ha infatti dovuto annullare un concerto a causa di un malore. L'artista avrebbe dovuto ...

Malore per Toto Cutugno - ricoverato in ospedale : Malore per Toto Cutugno: il cantante ha dovuto annullare un concerto gratuito previsto da mesi a Seraigne, in Belgio, il 30 giugno. La notizia è stata inizialmente divulgata dall’assessore allo sport e alla cultura della cittadina, che parlava di “Malore cardiaco” per il quale sarebbe stato ricoverato all’ospedale di Liegi: lo staff ha però successivamente precisato che non si è trattato di un problema cardiaco, ...

Toto Cotugno - malore prima del concerto in Belgio : ricoverato per un'embolia polmonare : Paura per Toto Cotugno , ricoverato da ieri a Seraing, in Belgio dopo un malore. Secondo il quotidiano L'Avenir, il cantautore doveva essere l'ospite d'onore del Festival italiano con un concerto ...

Heather Locklear ricoverata in ospedale per overdose : Heather Locklear, la celebre Amanda Woodward della serie tv Anni 90 "Melrose Place", è stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles per...

Marco Carta ricoverato in ospedale : “Ci vorrà tempo per rimettermi” : Marco Carta è ricoverato in ospedale. La notizia è stata data dallo stesso cantante, che ha voluto spiegare la sua assenza dai social e tranquillizzare – in parte- i fan. L’ex vincitore di Amici e Sanremo ha postato una foto del braccio attaccato alla flebo, corredato da una lunga didascalia a lato: La mia assenza sui social stava diventando più chiassosa del silenzio stesso ed era inutile negare, siete la mia famiglia e con voi ...