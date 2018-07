Shoko Asahara giustiziato in Giappone La setta che aveva decine di migliaia di seguaci

Tokyo - giustiziato Shoko Asahara e altri sei membri della setta responsabile della strage con il sarin : È stato giustiziato Shoko Asahara , leader della setta religiosa Aum Shinrikyo, che il 20 marzo del 1995 architettò la strage della metropolitana di Tokyo , con il sarin , causando la morte di 13 persone, con 6200 intossicati. La condanna a morte per impiccagione per Asahara era stata decisa dal tribunale nel 2004 e successivamente confermata dalla Corte Suprema giapponese alla quale l'uomo si era appellato. Il vero nome di Asahara era Chizuo ...

Il Giappone ha eseguito la condanna a morte di Shoko Asahara : Sono stati impiccati il leader e sei adepti della setta Aum Shinrikyo, che nel 1995 organizzò l'attentato al sarin nella metropolitana di Tokyo The post Il Giappone ha eseguito la condanna a morte di Shoko Asahara appeared first on Il Post.