Shock Mondiale | anche il Brasile eliminato | fantasma Neymar | grinta | cuore e qualità | è

(Di venerdì 6 luglio 2018)ai Mondiali in Russia del 2018, a casail, la netta favorita alla vittoria finale. Nel pomeriggio si è disputato il primo match dei quarti di finale, successo da parte della Francia contro l’Uruguay, adesso la squadra di Deschamps sembra in vantaggio per conquistare la vittoria finale.Il secondo match regala emozioni e colpi di scena incredibili, il Belgio gioca una partita pazzesca e vola in semifinale, adesso affronterà proprio la Francia. Uno-due strepitoso, autogol di Fernandinho dopo appena 13 minuti, al 31' prodezza da lontano di De Bruyne che supera il portiere della Roma Alisson.