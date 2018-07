Sgominata rete di pedofili su Facebook | filmavano di nascosto bimbi nudi di 3 anni in

Milano - Sgominata banda di ladri di auto di lusso : in 29 nella rete dei carabinieri. Il furto dei suv nel video della sorveglianza : I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di 28 cittadini romeni ed uno ceco, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di concessionarie e rivenditori di autoveicoli, ditte e negozi di telefonia, nonché di ricettazione della ...