Serie B | a Cosenza il sorteggio del calendario

Catania - Robur Siena - Cosenza e Sudtirol in campo - grande lotta per i play off di Serie B : Catania-Robur Siena e Cosenza-Sudtirol, ultimi novanta minuti verso la finale di Pescara, gara unica, senza appello. All'andata, mercoledì scorso, i toscani sono riusciti a chiudere il match in vantaggio, 1-0, al termine di una partita decisa da un episodio. Stesso risultato per il Sudtirol, vittorioso sul Cosenza. A Catania c'è grande attesa per questo confronto, in programma domani sera, alle 20,30. Alla stessa ora pure l'altra semifinale in ...

Calciomercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...

Serie C - stasera l'ultima sfida tra Siena e Cosenza per il salto di categoria : E' il giorno di Robur Siena-Cosenza. stasera, alle 20,45, a Pescara, l'ultimo atto dei play off di Serie C tra due squadre con una storia importante. Da una parte i toscani che vantano una lunga tradizione [VIDEO] anche in Serie A, dall'altra i calabresi per diversi anni fra i cadetti. Robur Siena e Cosenza hanno superato non pochi ostacoli prima di arrivare all'ambita finale: una lunga ed estenuante Serie di spareggi. In semifinale i senesi ...

Cosenza in Serie B - il governatore Oliverio : “grande impresa” : “I miei complimenti al Cosenza, ai calciatori, ai tifosi per l’eccezionale risultato che riporta i ‘lupi’ in Serie B dopo tanti anni”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. “A Pescara – aggiunge – si è chiusa una magnifica rimonta e tutto il calcio professionistico calabrese ottiene così una nuova prestigiosa postazione nella Serie cadetta. Il Cosenza trova ...

Cosenza. Notte di festa per la promozione in Serie B : “I miei complimenti al Cosenza, ai calciatori, ai tifosi per l’eccezionale risultato che riporta i lupi in Serie B dopo

Serie C - finale playoff : Cosenza-Siena 3-1. Bruccini - Tutino e Baclet riportano i calabresi in B : Sono serviti quindici anni. Quarantacinque partite stagionali. Sei turni playoff. Le magie di un talento scuola Napoli che in molti avevano dato per disperso. Dopo una cavalcata straordinaria il ...

Cosenza nella storia - è Serie B : impresa da brividi per i calabresi : dominio contro il Siena - è già grande festa per i 10000 tifosi [FOTO] : 1/13 Fabio Urbini/LaPresse ...

Siena Cosenza 0-0 - la finale playoff di Serie C in diretta LIVE : Non sono in grado di dire chi possa essere favorito, Siena e Cosenza hanno fatto un percorso e sono arrivate a questa finale meritandosela, ci arriviamo con tutto l'entusiasmo del mondo come loro, ...

