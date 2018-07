Seetroën | ecco gli occhiali contro il mal d’auto | nave e aereo – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) Mal? Citroen lo risolve con glimagici: si chiamano “” e, secondo la casa francese, sono in grado di eliminare i problemi di chinetosi, il disturbo neurologico che molti accusano se sottoposti a spostamenti ritmici o irregolari mentre sono a bordo di navi, aerei o automobili. In Europa ne sono affetti 30 milioni di persone e una persona su tre ne sviluppa i sintomi almeno una volta nella vita. I “super” arrivano giusto in tempo per gli esodi estivi: sviluppati inizialmente per essere usati in mare, utilizzano una tecnologia sviluppata dalla start-up francese Boarding Ring e sono un dispositivo paramedico che, secondo Citroen, offre una percentuale di efficacia del 95%: “Grazie al liquido in movimento negli anelli situati intorno alla zona degli occhi, in senso frontale,a destra e a sinistra, ma anche in avanti e indietro, gliricreano ...