Se il Pd non fa un congresso prima delle Europee rischia di sparire per sempre

Martina lancia il forum del Pd. Ma non c'è la data del congresso : Un forum sul programma a ottobre e il congresso nel 2019, prima o dopo le Europee è ancora un dilemma che divide il Pd. Sta lavorando a questo percorso Maurizio Martina, una mediazione tra le varie anime del partito, per arrivare uniti all'assemblea di sabato 7 luglio che lo eleggerà segretario dopo le dimissioni di Matteo Renzi."Occorre il massimo coinvolgimento e la partecipazione dai territori, dai circoli, dalle energie della ...

"Così il Pd non ha senso". Cuperlo invoca il congresso e agita - di nuovo - i dem : Se un decennio ti dimezza vuol dire che una parte del tuo mondo ha perso fiducia in te. Ma questo è solo un lato della medaglia. L'altro è nella incapacità di costruire un consenso più ampio. Perché ...

"Congresso presto - così il Pd non ha senso" : Cuperlo, prima di affrontare l'attualità, il "che succederà sabato all'assemblea del Pd", le propongo una riflessione più ampia, perché più ampia è la dimensione del problema. Partiamo dal dato che forse conta di più se cerchi di spiegare la disfatta della sinistra: si è perso il popolo, come hanno certificato le amministrative. Dato questo che il Pd non ha ancora analizzato, così ...

Pd - Rosato : ”Quando si perde c’è poco da consolarsi - anche se non c’era Renzi”. Fiano : “Serve Congresso a breve” : “Quando si perde c’è poco da consolarsi, anche se non c’era Renzi“. Così l’ex capogruppo dem alla Camera, Ettore Rosato, dopo la sconfitta dei democratici ai ballottaggi delle amministrative e la difesa dell’ala renziana più ortodossa, che hanno addirittura difeso il leader rivendicando come il Pd “abbia perso anche senza di lui”. Resta il nodo su quali saranno le prossime tappe per il partito, con le ...

Pd - la delegata sbotta sul palco : “Parlate di ‘periferia’ - ma chi vi ha mai visto? Me ne vado - al congresso non mi chiamate” : “Io ora me ne vado. Consegno la delega al presidente. Ma noi dovremo fare un congresso e se stiamo messi cosi’ come stiamo messi oggi, non me chiamate”. Non le manda a dire Pina Cocci, delegata del Pd di Tor Bella Monaca, dal palco dell’assemblea Pd all’hotel Ergife di Roma. Il suo e’ tra gli interventi piu’ duri. “Da la’- dice indicando la platea- io sentivo le truppe camellate. Veniteci nei ...

Pd : ancora non c'è intesa - odg renziani per congresso subito DIRETTA : ... è "necessaria - si legge nel testo, visionato dall'Ansa - una riflessione ampia che coinvolga tutti i nostri iscritti e militanti, sul futuro del nostro partito e sulla proposta politica da avanzare ...

Pd : ancora non c'è intesa - odg renziani per congresso subito : ... è "necessaria - si legge nel testo, visionato dall'Ansa - una riflessione ampia che coinvolga tutti i nostri iscritti e militanti, sul futuro del nostro partito e sulla proposta politica da avanzare ...

Pd : pressing renziani per congresso - sferzata Veltroni 'non rompere tutto'/Adnkronos - 2 - : Adnkronos, Assetti interni legati ovviamente all'andamento della crisi: la difficoltà di Matteo Salvini e Luigi Di Maio riaprono il rischio di voto anticipato. 'Se si continua a perdere tempo, che i ...

Pd : pressing renziani per congresso - sferzata Veltroni ‘non rompere tutto’/Adnkronos : Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Guardo quello che sta accadendo e vedo questa singolare contraddizione: mi pare ci sia uno spazio come non c’è mai stato da tanti anni a questa parte e mi pare che a questo spazio non corrisponda un’intelligenza, la saggezza, lo spirito unitario, la coscienza della grandezza della missione”. Walter Veltroni usa toni drammatici per difendere il ‘suo’ Pd in un momento delicato ...

Pd : pressing renziani per congresso - sferzata Veltroni ‘non rompere tutto’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Assetti interni legati ovviamente all’andamento della crisi: la difficoltà di Matteo Salvini e Luigi Di Maio riaprono il rischio di voto anticipato. “Se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, l’unica seria sul tavolo”, ha detto oggi Delrio in conferenza stampa al Pd. “La questione -dice un big renziano- non Martina e il congresso. Si ...