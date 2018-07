Se il diritto sta al passo con i tempi

Giusy Versace sveste i panni dell’atleta - arriva la sua prima proposta di legge : “lo sport è un diritto di tutti!” : Questa mattina alla presentazione della Pdl in una conferenza stampa dal titolo “Lo sport è un diritto di tutti” anche Giusy Versace Oggi Giusy Versace è “scesa in pista” a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, questa volta non per affrontare una gara di atletica leggera, ma per far sentire la sua voce e le sue idee sul legame tra sport e disabilità, prima in una conferenza stampa e poi in un’interrogazione parlamentare. Eletta nel ...

Pillola del giorno dopo - se il diritto a comprarla vale meno della coscienza del farmacista : Le premesse di questa storia sono tre: la contraccezione d’emergenza è contraccezione; non esiste una legge che permette di invocare l’obiezione di coscienza per la contraccezione; le farmacie sono dei negozi particolari. Se ti serve la cosiddetta Pillola del giorno dopo, insomma, dovresti poter andare in farmacia (non altrove e questo è un punto importante) e comprarla senza difficoltà. Se sei maggiorenne non serve nemmeno la ricetta. Eppure ...

Varsavia contro lo stato di diritto che nemmeno l’Ue può salvare : Roma. La legalità di ieri non è la legalità di oggi in Polonia, dove è entrata in vigore la legge che sottomette la Corte suprema al controllo del governo, il potere giudiziario al potere esecutivo, contro ogni raccomandazione che a partire da Montesquieu ha favorito la formazione dell’Europa democr

Wikipedia oscurata per protesta contro UE e il diritto d’autore : Wikipedia oscurata, le pagine italiane del portale lo saranno fino al voto del 5 luglio per protestare contro la direttiva dell’Unione europea sul diritto d’autore. L’enciclopedia online lotta per tutti, soprattutto per quelle realtà più piccole che potrebbero chiudere i battenti se la proposta dovesse passare. Wikipedia oscurata in Italia contro UE Internet, probabilmente la maggior parte delle persone non capisce nemmeno cosa ...

Ue apre procedura di infrazione contro la Polonia : "Non rispetta lo stato di diritto" : La Commissione europea ha deciso di lanciare con urgenza una procedura di infrazione contro la Polonia per la sua riforma giudiziaria. In particolare, la notifica formale inviata oggi a Varsavia fa ...

Berlusconi : "Legittima difesa è un diritto non una concessione" | "Salvini adotti la nostra proposta" : A Il Giornale il presidente di Forza Italia presenta la nuova proposta di legge: "La Lega la sostenga contro i veti di M5s"

Bonafede : “la prescrizione è un’ombra inaccettabile in uno Stato di diritto” : Per il Ministro Alfonso Bonafede “l’ombra della prescrizione è un’ombra terribile, un’ombra inaccettabile in uno Stato di diritto. Non esiste”.

Argentina - si scopre figlio di Fangio e conquista il diritto all'eredità : 10 milioni di dollari : Juan Manuel Fangio è un mito in Argentina, è stato per cinque volte campione del mondo di Formula 1. La sua fama ancora aleggia e viene conservata come una reliquia. Rubén Vásquez , oggi 76 anni, ...

Lifeline - i migranti in 8 Stati. Linea dura di Malta : accoglienza solo per chi ha diritto a chiedere asilo : Gli otto paesi europei che hanno accettato di accogliere i migranti a bordo della Lifeline, che conclude finalmente oggi la sua odissea a Malta, si spartiranno soltanto coloro ai quali, dopo un veloce ...

Migranti - il testo della proposta italiana per la riforma del diritto d'asilo : Centri di accoglienza per la redistribuzione dei flussi migratori, non solo per i rifugiati ma anche dei Migranti economici. Questo il nucleo del progetto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha...

Salvini-Saviano - polemica devastante : 'Riflettiamo se ha diritto alla scorta'. 'Buffone - il ministro della malavita' : Il titolare del Viminale fa sapere che si sta valutando il mantenimento della scorta allo scrittore minacciato dalle mafie, Che replica con toni durissimi -

Censimento Rom - Matteo Salvini tira dritto : “Non mollo - prima gli italiani”. L’Ue avverte : “Esiste lo stato di diritto” : Salvini tira dritto e non abbandona l'idea di predisporre un Censimento delle popolazioni Rom residenti in Italia: "Censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto! prima gli italiani e la loro sicurezza". L'Ue critica aspramente il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Rom - Salvini insiste sul censimento 'Non mollo e vado dritto' La Ue : rispettare lo stato di diritto : Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia. Ma non sono qui per fare ...