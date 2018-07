Scoppia il caso del reclamo contro TIM | Vodafone e Wind | scadenze arbitrarie per gli

Arrivano ‘strane’ notizie su Matteo Salvini : è Elisa Isoardi a dire tutto. Scoppia il caso : C’è aria di maretta tra il quasi-premier Matteo Salvini già ministro degli Interni e la sua meravigliosa dama, Elisa Isoardi. Come facciamo a saperlo? Lo abbiamo dedotto da un suo post. Certo, nulla di certo, confermato o comprovato, ma converrete con noi che una frase del genere – dopo la analizzeremo con attenzione – non lascia dubbi a riguardo. O almeno per noi è così. È pur vero – questo dobbiamo concederlo all’avvocato del ...

Scoppia il 'caso giacca' di Melania : E a te?", la scritta stampata sul retro della giacca che, per la cronaca, fa parte della collezione 2016 della catena di abbigliamento Zara, in vendita a 39 dollari. Una frase ambigua, che ha ...

Disastro Balalaika - il programma viene 'sospeso'. E Scoppia il caso Maxi Lopez : Ieri hanno avuto il buon gusto di levare il gioco delle matrioske e le esibizioni di "Italia contro il resto del mondo", ma hanno avuto il cattivo gusto di continuare a stordire i telespettatori con ...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Scontro Macron-Di Maio. E Scoppia il caso Lifeline : ROMA. Uno Scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

Cellulari e pc con il 'bonus 18' - Scoppia caso a Caltanissetta : ... con i soldi del bonus, hanno acquistato computer o telefonini anziché 'investire' la somma per comprare libri, biglietti di musei e per spettacoli cinematografici, assistere a concerti oppure ...

Serbia - Scoppia il caso Ljajic : ecco cosa è successo : Esordio ai Mondiali in Russia con successo per la Serbia che con il minimo sforzo ha avuto la meglio della Costa Rica ma nelle ultime ore è scoppiato il caso Ljajic. Il calciatore del Torino al centro della polemica perchè non ha cantato l’inno nazionale, era già successo nel 2012 contro la Spagna, questa fu la giustificazione: “io amo la Serbia, ho sempre voluto giocare per questa nazionale sin da quando ero bambino. Rispetto tutti, ...

Emergenza immigrazione - Scoppia il caso Nogarin : Diventa un caso il post del sindaco M5S, Filippo Nogarin, poi rimosso. Non appena esplosa l'Emergenza immigrazione e la polemica sulla chiusura dei porti italiani il primo cittadino di Livorno si era ...

Annullata amichevole Israele-Argentina : Scoppia il caso politico : L'amichevole di calcio Israele-Argentina che avrebbe dovuto disputarsi a Gerusalemme è stata cancellata.

Rapporti Putin-Salvini - Scoppia il caso Soros : Guglielmo Picchi, deputato della Lega, consigliere di politica estera di Matteo Salvini , risponde così alle "preoccupazioni" del finanziere George Soros per l'alleanza tra il presidente russo e il ...

Scoppia subito il caso migranti Le associazioni contro Salvini "No alla sforbiciata da 5 miliardi" : "Mi sono confrontato con il presidente del Consiglio e gli ho chiesto di prestare particolare attenzione a quei 5 miliardi di euro che anche quest'anno sono destinati al mantenimento di migliaia di immigrati. Ecco, io vorrei dare una bella sforbiciata... Segui su affaritaliani.it

Governo - Scoppia il caso Oettinger (Ue) : 15.21 "I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto".Così il commissario Ue al Bilancio Oettinger, in un' intervista. Immediate le reazioni. "Il presidente della Commissione Ue Juncker smentisca immediatamente Oettinger,intervenga a difendere la volontà popolare e la democrazia", chiedono gli europarlamentari 5 Stelle. "A Bruxelles sono senza vergogna. Quella di Oettinger è una minaccia.Io non ho paura",twitta Salvini (Lega). ...

Gf : Scoppia il caso. Pensando di non essere sentito il concorrente spiffera tutto : ora sono guai : Non c’è giorno che al Grande Fratello non ne accada una nuova. Il programma, va detto, è partito subito con il botto. Prima la litigata clamorosa tra Aida Nizar e Baye Damme che è costata l’eliminazione a quest’ultimo. Poi il percorso molto chiacchierato di Luigi Favoloso, anche lui eliminato. tutto ciò ha contribuito a rendere questa edizione del relaity molto pepata e movimentata. Tra i concorrenti rimasti in gara non ...

Serie B - Scoppia il caso Bari : l'avvio dei playoff slitta al 3 giugno : Rinvio di una settimana dei playoff di Serie B, con il turno preliminare ch si svolgerà domenica 3 giugno. Lo ha deciso il presidente della Lega B, Mauro Balata, 'preso atto - informa la Lega cadetta -...

Tidal avrebbe truccato il numero di ascolti di due album : Scoppia il caso : Secondo il Centro per la Sicurezza Informatica dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia l'hard disk sarebbe stato manomesso, attribuendo gli ascolti a 1,3 milioni di utenti , ovvero l'intera ...