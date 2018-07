Scoperti altri neuroni responsabili del senso di fame

wired

(Di venerdì 6 luglio 2018) Quando ci sentiamo affamati, sappiamo che il nostro cervello ci sta mandando dei segnali in codice. Più precisamente, a parlarci è l’insula, un’area cerebrale coinvolta, tra le altre cose, nella conversione dei segnali in sensazioni, come appunto ildi. Ma ora, secondo uno nuovo studio non sarebbe la sola. Infatti, un team di ricercatori dell’Università di Singapore ha appena scoperto un nuovo meccanismo neurale di regolazione dell’alimentazione, finora rimasto sconosciuto. Più precisamente, i ricercatori hanno raccontato sulle pagine di Science che un particolare sottoinsieme di, situati in una specifica regione dell’ipotalamo, giocherebbe un ruolo cruciale nel controllare l’appetito e, di conseguenza, il peso corporeo. Come raccontano i ricercatori, isono situati in una regione dell’ipotalamo, chiamata nucleo tuberale laterale ...