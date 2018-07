Scoperta rete di pedofili su Facebook | tra arrestati anche un diacono

Scoperta rete di pedofili : arrestate due persone e denunciate altre 12 - materiale scambiato su Facebook : arrestate due persone e denunciate in stato di libertà altre 12 per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico, e in alcuni casi per la produzione e lo sfruttamento dei minori. Tra la rete di pedofili Scoperta dalla polizia postale di Firenze un aspirante diacono, pensionati, disoccupati, uno studente, un dipendente Asl e un detenuto in carcere per reati della stessa natura. L’attività investigativa è stata coordinata dal ...