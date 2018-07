ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Scoperta rete di pedofili: arrestate due persone e denunciate altre 12, materiale scambiato su Facebook - serogeid : RT @fattoquotidiano: Scoperta rete di pedofili: arrestate due persone e denunciate altre 12, materiale scambiato su Facebook - fattoquotidiano : Scoperta rete di pedofili: arrestate due persone e denunciate altre 12, materiale scambiato su Facebook - v3rd3acqua : RT @MediasetTgcom24: Scoperta rete di pedofili su Facebook:tra arrestati anche un diacono #pornografia -

(Di venerdì 6 luglio 2018)duein stato di libertà12 per diffusione e detenzione dipedopornografico, e in alcuni casi per la produzione e lo sfruttamento dei minori. Tra ladidalla polizia postale di Firenze un aspirante diacono, pensionati, disoccupati, uno studente, un dipendente Asl e un detenuto in carcere per reati della stessa natura. L’attività investigativa è stata coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ma ha coinvoltoprovincie sul territorio nazionale. L’indagine ha avuto inizio in seguito alla segnalazione dell’organizzazione non governativa statunitense Ncmec (National Center for Missing Exploited Children). Abruzzo, Campania, Lazio, ...