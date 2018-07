“Scoperta in tempo” Dopo il figlio di 7 anni | stava per farlo anche con le bambine In

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ogni giorno arrivano storie da ogni parte del mondo. Alcune meritano di essere raccontate per quanto colpiscono al cuore; altre fanno venire i brividisolo a leggerle, prima che scriverle. Questa appartiene alla seconda categoria. Una vicenda che arriva dal Texas ma che ha già fatto il giro del mondo. È finita con un arresto e, probabilmente, la protagonista, in caso di condanna, passerà molti e moltidietro le sbarre. Fino a 20, riportano i media locali da cui abbiamo ripreso questa storia raccapricciante che vi lascerà tanta amarezza euna domanda cruciale: ma come si fa? Ma come fa una mamma a vendere i propri figli, il sangue del suo sangue? Lei, la giovane donna che vedete nella foto, secondo le accuse l’ha fatto. Ha venduto suoe, non contenta,provando adi nuovo con le altre sue duese non fosse stata fermata (e arrestata) ...