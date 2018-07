Scontri con i tifosi del Pescara | arrestati cinque ultras del Foggia

Scontri nel derby con la Salernitana - revocato l'obbligo di firma agli ultras biancoverdi : Nella giornata di oggi, la Cassazione ha annullato in via definitiva gli obblighi di firma a carico di otto tifosi dell'Avellino coinvolti nei disordini avvenuti al termine del derby con la ...

Nicaragua - un morto in Scontri al nord : ROMA, 4 LUG - In Nicaragua , il cardinale Leopoldo Brenes ha denunciato che ieri alcuni poliziotti e paramilitari hanno circondato una chiesa nel comune di La Trinidad, nel nord del Paese, dove si sono ...

Nantes - la polizia uccide giovane durante un controllo - Scontri nella notte. Belloubet lancia un appello alla calma : Un giovane ucciso durante un controllo di polizia e a Nantes scoppia la rivolta. Un ventenne pregiudicato è stato fermato nella notte perché sospettato di far parte di un gruppo di trafficanti di droga. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per la partecipazione a rapine commesse da bande organizzate e per traffico di stupefacenti. Contro di lui era già stato spiccato un mandato di cattura. Fermato nella notte fra il 3 e il 4 luglio, ...

A Nantes ci sono stati degli Scontri dopo l'uccisione di un giovane per mano della polizia : Ieri sera a Nantes, nel nord della Francia, la polizia ha ucciso un ventiduenne che era stato fermato per un controllo. Non appena la notizia si è diffusa, in diversi quartieri della città ci sono stati scontri ed episodi di guerriglia urbana fino a notte fonda. L'agenzia di stampa France Press parl