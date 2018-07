Scompare un bimbo di tre anni | trovato annegato in un canale

Bassano del Grappa - bimbo di 3 anni Scompare mentre è con la mamma : “L’ho perso di vista” : Ore di apprensione a Bassano del Grappa dove è scomparso un bambino di 3 anni mentre si trovava con la mamma . Non si esclude nessuna ipotesi, neppure l'allontanamento volontario. La paura delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche, è che il piccolo possa essere caduto in un canale artificiale che si trova nella zona dove è sparito.Continua a leggere

USA. Bimbo autistico di 6 anni Scompare di casa : trovato morto affogato in un lago : I genitori del piccolo Dalton Robertson avevano chiuso tutte le porte di casa , nei pressi di Dallas, ma il piccolo avrebbe trovato una chiave e si sarebbe allontanato. Qualche ora dopo il suo corpicino è stato trovato dai sommozzatori in uno stagno poco distante.Continua a leggere

Bimbo di 11 anni Scompare a Mirandola : ore d’angoscia in Emilia : La zia del bambino ha raccontato di aver visto il nipote per l’ultima volta venerdì pomeriggio, poco prima di prendere i due figli da scuola. Proprio gli zii, nella serata di ieri, non vedendo rientrare il nipote hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri

In Italia Scompare un bimbo ogni 48 ore : 4 su 5 non vengono ritrovati : ogni due giorni in Italia sparisce un bambino e purtroppo, quattro su cinque non fanno più ritorno a casa dalle loro famiglie, facendo perdere le loro tracce per sempre. Secondo i dati pubblicati da