Schianto sulla statale 172 - coppia di turisti muore : la figlioletta di 2 anni miracolosamente illesa : FASANO - Due morti in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 172 all'altezza della zona industriale nord di Fasano. Tre i mezzi coinvolti: una Ford Mondeo con a bordo una ...

Schianto nella notte sulla statale 16 - morta 40enne - lascia due figli : Chieti - E' deceduta nella notte nell'ospedale civile di Chieti una donna di 40 anni di Vasto che ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla statale 16 Adriatica in località Pagliarelli. La vittima, Cinzia Verna, viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si stava recando al lavoro alla Sevel quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a fermare la sua corsa contro il guardrail, che si è conficcato ...

Schianto nella notte sulla statale 16 - morta 40enne - lascia due figli : Chieti - E' deceduta nella notte nell'ospedale civile di Chieti una donna di 40 anni di Vasto che ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla statale 16 Adriatica in località Pagliarelli. La vittima, Cinzia Verna, viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si stava recando al lavoro alla Sevel quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a fermare la sua corsa contro il guardrail, che si è conficcato ...

Tragico incidente sulla regionale - Schianto tra due auto e un furgone : morto un ventenne : incidente mortale verso le 11.30 di sabato sulla strada regionale 516, nel Veneziano, a un paio di chilometri dal centro di Pegolotte di Cona: un giovane, residente a Piove di Sacco, nel Padovano, è...

Cosa ha visto la sonda Rosetta prima dello Schianto sulla cometa : Vi ricordate quando per la prima volta nella storia un oggetto costruito dall’essere umano veniva fatto schiantare contro il nucleo di una cometa? No, non si tratta di fantascienza, e succedeva più di un anno e mezzo fa. I fan della missione Rosetta dell’Agenzia spaziale europea lo sanno bene. La cometa in questione (esplorata in lungo e in largo dalla sonda e dal suo lander), si chiamava 67P/Churiumov-Gerasimenko e Rosetta ha terminato i suoi ...

Tragico Schianto sulla vecchia provinciale - Alex muore a 21 anni : donati gli organi : Non c'è stato nulla da fare. Alex Crippa è morto, aveva 21 anni. Lecco, è morto Alex Crippa Era ricoverato nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco...

Schianto tra tir e moto sulla Pontina motociclista muore decapitato : strada chiusa per ore e poi riaperta : 'Dopo l'incidente avvenuto questa mattina, la strada regionale Pontina è stata riaperta completamente. Pertanto in direzione di Roma si è tornati a circolare regolarmente su entrambe le corsie di ...

Schianto tra tir e moto sulla Pontina - motociclista muore decapitato : Incidente tra un mezzo pesante e una moto al km 20,500 della Pontina, all'altezza dello svincolo di Pratica di Mare in direzione Roma. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza e la Polizia stradale. Al ...

"Strage infinita". Schianto sulla statale - muore centauro : ... le strade europee sono rimaste di gran lunga le piu' sicure al mondo nel 2017. , Continua dopo le foto, All'interno della Ue, la Svezia , 25 decessi per milione di abitanti, , il Regno Unito , 27, , ...

“Strage infinita”. Schianto sulla statale - muore centauro inutile ogni tentativo di salvargli la vita : A nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita. Minuti interminabili nel corso dei quali gli uomini della Croce Rossa hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita. Ma per un n centauro 34enne di Turbigo (Milano), non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto questa mattina in Liguria, in provincia di Savona. La tragedia si è consumata intorno alle 11. La vittima, quanto si apprende dai media ...

Altamura - Schianto fra quattro auto sulla provinciale 27 : due feriti gravi : Brutto incidente questa mattina al chilometro 5 della provinciale 27 all'altezza di Altamura. Ancora da chiarire le cause e la dinamica del sinistro che ha coinvolto 4 automobili. Due persone sono ...

Roma - incidente a Tor Bella Monaca : morto 34enne/ Ultime notizie : Schianto in moto sulla rampa del Gra : incidente stradale a Roma, Tor Bella Monaca: morto 34enne centauro, schianto in moto sulla rampa del Gra. Le Ultime notizie, la dinamica dello scontro 24ore dopo la tragedia su Via Appia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:23:00 GMT)

Schianto sulla Feltrina - sei all'ospedale : Tre macchine distrutte e la circolazione bloccata per due ore alle porte di Fener dopo il violento impatto a catena

Incidente stradale ad Arona : Schianto tra tre auto sulla Provinciale del Sempione : Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 maggio, ad Arona. E' successo lungo la Statale 33. Tre i veicoli coinvolti nello schianto, un furgoncino Volkswagen con a bordo turisti ...