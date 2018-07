Scatta l' ora dei dazi Usa-Cina | le tappe

Usa-Cina - Scatta l’ora x della guerra commerciale. Dazi del 25% su centinaia di prodotti : Alla mezzanotte americana (le sei del mattino in Italia) entrano in vigore i pesanti Dazi statunitensi contro la Cina, e di conseguenza la risposta di Pechino a base di altrettante sanzioni. In arrivo tariffe del 25% su 34 miliardi di dollari di prodotti esportati:?Washington colpirà macchinari, componenti per auto e tecnologie mediche cinesi; Pechino prodotti a stelle e strisce quali beni agricoli (semi di soia, sorgo e cotone) e i ...

Decreto dignità - Confindustria stia serena. La dignità è ancora tutta da riScattare : “In un’azienda informatica, dove le commesse sono da anni in crescita, siamo tutti precari part time con contratti a termine. Sicuro che tutto questo derivi dalla domanda sul mercato e non dalla ricattabilità che ne deriva?” È la voce di un lavoratore qualunque che ogni mattina si sveglia e, non avendo rendite da capitale (di qualsiasi forma), è costretto a lavorare, a vendere cioè la propria forza-lavoro a chi invece ha un capitale da far ...

Meteo. Forti temporali al Nord - Scatta l’allerta. Ma al Centro-Sud domina il caldo intenso : L'ondata di caldo africano nel Meridione si concretizzerà soprattutto all'estremo Sud e nelle Isole con temperature che supereranno i 35°. Al Nord, invece, resta alto il rischio di temporali e nubifragi, dopo l'acquazzone che ieri ha fatto non pochi danni a Moena: allerta gialla in Lombardia e Veneto.Continua a leggere

Milano - in arrivo una perturbazione con temporali : Scatta l'allerta meteo : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche violenti temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo , rischio moderato, . Il Comune ha ...

Scatta il piano anti caldo in Fvg : monitorati 1.200 anziani : Entrano nel vivo le strategie della Regione per fronteggiare l'emergenza estiva. Confermati il numero verde e il servizio di telecontrollo per le fasce più a rischio

Due giovani salvati dall'annegamento Fiume Adda - ora Scatta la multa : Elisoccorso, due ambulanze e vigili del fuoco in azione sul Fiume Adda: due giovani hanno rischiato di affogare nel pomeriggio di venerdì 22 giugno.

Ristorante abusivo a San Venerio - Scatta l'indagine : La Spezia - Lavorava da anni senza aver registrato la sua attività né in Comune né all'Asl ora a fare chiarezza sulla posizione del titolare e dei suoi dipendenti sarà la Guardia di finanza. Nei ...

Pensioni 2019 - 20 : i cinque mesi in più non Scattano per chi svolge mansioni logoranti : Nel 2019, serviranno 5 mesi in più sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata. Si tratta dell'aumento derivante dall'applicazione dell'aspettativa di vita alle Pensioni. L'Istat annualmente espone i dati della vita media degli italiani che salendo, produce l'innalzamento dei requisiti per le Pensioni. Nel 2019 quindi, le prestazioni previdenziali più comuni, si allontaneranno di 5 mesi.-- In attesa che davvero diventi ...

Jeep Renegade - Scatta l'ora del model year 2019 : 2 Manca davvero poco e conosceremo le novita' portate al debutto dalla Jeep Renegade model year 2019. La vettura infatti è attesa a meta' giugno come vedette del gruppo Fca per il Salone dell'Automobile di Torino. In realta' gli appassionati potranno conoscere i dettagli del nuovo modello al Parco Valentino 2018, manifestazione che si apre il 06 giugno sempre a Torino. Prima di parlare delle novita' inerenti alla Renegade model ...

Temporali - Scatta l'allerta gialla : La Spezia - La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per Temporali emanata da ARPAL da mezzanotte alle ore 15 di domani, mercoledì 13 giugno sui bacini piccoli e medi di tutta ...

La Juve Scatta per Golovin ma non trascura Dembelé. Incontro con il Genoa per Mandragora : I sogni di calciomercato non vanno abbandonati dopo le prime difficoltà, sussurrano a Torino, dove Milinkovic Savic resta ancora in cima alla lista dei desideri della Juventus. Ma l'agguerrita ...

Roma - Scatta l'ordinanza anti-alcol : orari e aree interessate - : La sindaca Virginia Raggi ha firmato il provvedimento per limitare la vendita e il consumo di bevande alcoliche nelle ore serali. Sarà valido fino al 31 ottobre

Allerta Meteo - violenta sfuriata di maltempo nelle prossime 48 ore : forti temporali - Scatta l’allarme in mezza Italia : 1/17 ...