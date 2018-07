Scarico del carbone | Alessi | Barbaranelli e Riccobello chiamano in causa Adsp e Pincio

Trova mirauda nello Scarico dell'acqua : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Trova mirauda nello scarico ...

USA - donna incastrata con la testa nello Scarico di un’auto : il VIDEO dell’incredibile salvataggio : Probabilmente sotto i fumi dell’alcol, una ragazza ha infilato la testa in un tubo di scarico rimanendo bloccata per ben 45 minuti Una ragazza che stava partecipando ad un festival di musica in Minnesota, Stati Uniti, dopo aver visto il grosso tubo di scarico di una vettura ha pensato che fosse divertente infilare la propria testa lì dentro. Purtroppo per la ragazza, probabilmente sotto gli effetti dell’alcol, l’idea di infilare la propria testa ...

Sviene nella vasca : 17enne muore affogata/ Morte assurda : capelli ostruiscono il buco dello Scarico : Sviene nella vasca: 17enne muore affogata. Morte assurda: capelli ostruiscono il buco dello scarico. Il drammatico destino di Brianne Marie Rapp, 17enne americana(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:23:00 GMT)

Terminale di Scarico : sostituzione del silenziatore rientra all’Art.72 del CdS : Nella Sentenza 23 aprile 2018, n. 9988, della Corte di Cassazione, i giudici si sono espressi, a seguito del ricorso in opposizione al verbale contestato per l’infrazione dell’articolo 78 C.d.S., commi 3 e 4, nella fattispecie, il conducente aveva apportato modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo senza aver effettuato la prescritta visita o prova con esito favorevole, in particolare per aver aveva cambiato tipo di silenziatore del ...

Porsche - bloccate vendite nuove auto in Europa/ Il nodo delle norme in materia di emissioni di gas di Scarico : Porsche, bloccate vendite nuove auto in Europa. Il nodo delle norme in materia di emissioni di gas di scarico. E intanto la Holding acquisisce il Gruppo Bonaldi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:29:00 GMT)