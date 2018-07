Sarin | la storia del più grande attentato terristico del Giappone

gqitalia

(Di venerdì 6 luglio 2018) Giustiziati insette condannati per la strage alla metro di Tokyo del 20 marzo 1995. La notizia, annunciata dai media, è stata confermata dal ministro della Giustiziase, Yoko Kamikawa, che ha precisato che l’esecuzione è avvenuta venerdì 6 luglio in una prigione della capitale. I sette condannati facevano parte della setta Aum Shinrikyo ed erano ritenuti responsabili della strage in cui, 23 anni fa, persero la vita 13 persone e rimasero ferite diverse migliaia in seguito a un attacco condotto sottoterra con il gas nervino, sviluppato da chimici tedeschi nel 1938. Inè considerato il maggiore attacco terroristico perpetrato in decenni. Riconoscendolo tale lo Stato nipponico ha risarcito le vittime, 60 delle quali con danni permanenti. Le esecuzioni erano state rinviate fin quando tutti i condannati non avessero completato l’iter dei loro ...