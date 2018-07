Sara Tommasi al GFVip | «Voglio farmi conoscere per quella che sono realmente»

Grande Fratello Vip 3/ Sara Tommasi e Gianluca Fubelli nella Casa? L’appello di lei e gli ultimi nomi : Grande Fratello Vip 3, Sara Tommasi fa un nuovo appello per entrare nella Casa, Gianluca Fubelli nel cast? Ecco tutti gli ultimi nomi e le indiscrezioni emerse.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 04:15:00 GMT)

Sara Tommasi confessa che non potrà diventare mamma : Sara Tommasi confessa di essere innamorata, svelando però che non potrà coronare il sogno di diventare mamma. La showgirl infatti è ancora in terapia per curare il bipolarismo di cui soffre e che in passato l’ha trascinata in un vortice di dolore, sofferenza ed errori. Oggi, come ha raccontato più volte, Sara Tommasi è tornata a sorridere grazie all’aiuto della famiglia e degli amici, ma soprattutto ad un nuovo amore, che le ha dato ...

Sara Tommasi sono pronta a tornare in tv : Dopo tanto tempo Sara Tommasi è pronta a ritornare in tv. Gli ultimi anni non sono stati facili per la Tommasi, che oggi però si sente meglio, ha ritrovato l’amore ed è impaziente di tornare a lavoro. Dopo la terribile diagnosi di bipolarismo, la Tommasi ha dovuto intraprendere un percorso terapeutico per tenere sotto controllo la malattia e grazie ai farmaci che assume è riuscita a recuperare le sue facoltà mentali. Insomma, si sente una nuova ...

Sara Tommasi dopo la scoperta della malattia : com'è la sua vita oggi e cosa fa per vivere : Sara Tommasi è pronta a rientrare nel mondo dello spettacolo. Gli ultimi anni non sono stati facili per la showgirl, che oggi però si sente meglio, ha ritrovato l'amore ed è impaziente di tornare a lavoro. dopo la terribile diagnosi di ...

Il nuovo dramma di Sara Tommasi : proprio ora che era tornata a sorridere. Una notizia dolorosissima : “Pensavo di non venirne più fuori, pensavo di morire”, queste le parole che Sara Tommasi, ex showgirl 36enne ha usato qualche mese fa per raccontare a Nina Palmieri de Le Iene la sua malattia. Prima di ammalarsi, Sara è una delle showgirl più amate: brillante, bella, sensuale, intelligente. Poi il buio. “Ero un morto che camminava a causa del disturbo bipolare, l’ha detto il mio psichiatra”. E ha aggiunto: ...

Grande Fratello Vip 2018/ Malena e Sara Tommasi nel cast? L'edizione si preannuncia "bollente" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni e concorrenti: anche Malena e Sara Tommasi nel cast? Arriva l'appello delle due showgirl: sarà un'edizione "hot"?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Sara Tommasi lancia un appello alla Blasi : Sara Tommasi lancia un appello a Ilary Blasi: “Voglio fare il GF Vip” Dopo una straordinaria seconda edizione, che ha totalizzato veri e propri ascolti record, il Grande Fratello Vip tornerà sul piccolo schermo a partire da Settembre. Il cast, al momento, non è ancora stato scelto e alcuni personaggi, o ex personaggi, appartenenti al mondo dello spettacolo stanno lanciando il proprio appello a Ilary Blasi di prendere parte al ...

Sara Tommasi in love - ma niente figli : non può sospendere i farmaci in gravidanza : Sembra essere sulla strada giusta Sara Tommasi. La showgirl da anni soffre di bipolarismo, ma ora si sta finalmente...

Sara Tommasi nel cast del Grande Fratello Vip? L'appello a Ilary Blasi : È uscita dal suo periodo buio Sara Tommasi: le droghe, il disturbo bipolare. Oggi la showgirl vuole la sua rivincita e dalle pagine del settimanale Nuovo si rivolge direttamente a Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip 2018, per permetterle di varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Così avrei la possibilità di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono realmente Sara Tommasi è riuscita a recuperare le sue ...

Sara Tommasi/ “Mi hanno obbligata a drogarmi e a girare film porno” : Torna Sara Tommasi per raccontare il periodo più difficile della sua vita. Dopo le droghe e il bipolarismo, oggi è innamorata e vorrebbe partecipare al "Grande Fratello Vip"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Sara Tommasi - dal nuovo fidanzato al Grande Fratello Vip : “Ora ho una vita normale” : Sara Tommasi: dall’inferno al Grande Fratello Vip? Da tempo Sara Tommasi dichiara di essere pronta a lasciare l’inferno alle spalle. Era il 2010 e da qualche tempo si era accorta che la sua memoria faceva capricci, poi due anni dopo nel corso di una serata in discoteca qualcuno l’ha drogata mettendo delle sostanze stupefacenti nel […] L'articolo Sara Tommasi, dal nuovo fidanzato al Grande Fratello Vip: “Ora ho una ...

Sara Tommasi si candida per il Grande Fratello Vip : l'indiscrezione : Il "Grande Fratello" in versione tradizionale si è appena concluso ma è già partito il totonomi per il prossimo

Sara Tommasi verso il Grande Fratello Vip 3? Spuntano anche altri nomi importanti : Sara Tommasi verso il Grande Fratello Vip 3? Spuntano anche diversi nomi importanti che andrebbero a comporre il cast ufficioso del reality targato Endemol Shine Italy, che sarà condotto da Ilary Blasi e da Alfonso Signorini, che come sempre, dispenserà le sue opinioni preziose per bacchettare od elogiare i vari concorrenti. Grande Fratello Vip 3: Spuntano i primi nomi, tra questi quello di Sara Tommasi Dunque, la macchina del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 2018 - tra i concorrenti anche Sara Tommasi? Le indiscrezioni : Grande Fratello Vip 2018, Sara Tommasi tra i concorrenti? Tra i concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 ci sarà anche Sara Tommasi? Con certezza non possiamo saperlo. Ma a lanciare l’indiscrezione-bomba ci pensa Alberto Dandolo su “Oggi”. Così scrive il settimanale, citato anche da “Dagospia”. “Sara Tommasi, 36 (anni, ndr), ha superato il suo periodo […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018, tra i ...