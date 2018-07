Santo Domingo | giovane animatore abruzzese muore in incidente stradale

Mete per le vacanze : Santo Domingo un paradiso da vivere : La Repubblica Dominicana è una delle Mete per le vacanze tra le più gettonate. Santo Domingo vanta un clima tropicale

Santo Domingo - trovato morto un bresciano : arrestata l’ex moglie : Santo Domingo , trovato morto un bresciano : arrestata l’ex moglie Forse è stata lei a orchestrare l’omicidio dell’ex marito, per mettere le mani sull’eredità. La vittima, Vittorio Giuzzi, si era trasferito 15 anni fa nella Repubblica Dominicana e aveva avviato un’attività Continua a leggere L'articolo Santo Domingo , trovato morto un bresciano : arrestata l’ex moglie proviene da NewsGo.

Italiano ucciso a Santo Domingo : arrestate la ex moglie e la nipote : Per l'omicidio di Vittorio Giuzzi , l'ex camionista bresciano massacrato nella notte fra il 31 gennaio e il 1 febbraio nella sua casa di Batista, nella Repubblica Dominicana , è stata arrestata e ora ...

Rimesse : da Parma inviati 45 milioni. India e Senegal in testa - tracollo anomalo per Nigeria e Santo Domingo : Lavorare all'estero e inviare i soldi ai famigliari rimasti a casa: sono le 'Rimesse degli immigrati'. Per chi è arrivato da Asia, Africa ed Est Europa l'estero è , anche, la provincia di Parma: da ...