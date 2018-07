Sanità - terremoto in Basilicata Arrestato il governatore Pittella L'esponente Pd "deus ex machina" : Trenta misure restrittive sono in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza di Matera nell'ambito di un'operazione sul sistema sanitario in Basilicata nei confronti di persone coinvolte "a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione" Segui su affaritaliani.it

Terremoto nella Sanità regionale lucana : 10.03 Domiciliari al governatore della Basilicata Pittella (Pd), nell'inchiesta materana su nomine e concorsi nella Sanità regionale. In carcere il commissario straordinario della Azienda sanitaria provinciale di Matera e il direttore amministrativo. Domiciliari per il commissario straordinario potentino per il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera regionale "San Carlo" di Potenza e per un dirigente del Centro Oncologico ...