SAMSUNG GALAXY S10 3 Fotocamere posteriori | lettore di impronte sotto il display e 3

Mega occasione per Huawei P20 Lite e SAMSUNG GALAXY S9 : prezzo stracciato dal 6 luglio : Giornata ricchissima di novità interessanti per chi cerca smartphone popolari a basso prezzo, soprattutto per quanto riguarda i vari Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9. In queste ore, infatti, grazie ad una nuova campagna Ebay è possibile assicurarsi diversi smartphone a condizioni molto più vantaggiose del solito, anche se dovrete fare i conti con unità disponibili limitate. Le segnalazioni sono giunte proprio oggi 6 luglio da community ...

SAMSUNG GALAXY S10 avrà le versioni da una - due o tre fotocamere posteriori : (Foto: Lorenzo Longhitano) Lo smartphone Galaxy S9 di Samsung sta ancora lottando nei negozi per dimostrarsi all’altezza del suo predecessore eppure il prossimo portabandiera della casa coreana, Galaxy S10, spinge già per uscire. Il gadget vedrà la luce solo nel prossimo febbraio, ma alcune indiscrezioni raccolte dal coreano The Bell potrebbero aver già rivelato alcuni significativi dettagli del dispositivo in arrivo, che potrebbe arrivare ...

Molto belli gli Infinity Wallpapers dei SAMSUNG GALAXY : come impostarne uno : Avete mai sentito parlare degli Infinity Wallpapers dei Samsung Galaxy? Si tratta di un particolare tipo di sfondo introdotto a partire dai Galaxy S8 e Note 8, contraddistinti da un effetto gradiente e da una piccola animazione, prevista simultaneamente per la home, per la lockscreen e per l'Always On Display. Sono Molto piacevoli questi Infinity Wallpapers, in quanto propongono un'animazione alquanto discreta, costituita da un sobrio campo ...

SAMSUNG GALAXY S9 e S9 Plus si aggiornano con “Hey Google” e il GDPR : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono in Italia un nuovo aggiornamento software che include il comando "Hey Google" e altri piccoli miglioramenti. Per il momento è in distribuzione per i modelli no brand, ma gli altri non dovrebbero tardare. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano con “Hey Google” e il GDPR proviene da TuttoAndroid.

Tutte le possibili varianti europee del SAMSUNG GALAXY Note 9 - prezzo di partenza : I rumors relativi al Samsung Galaxy Note 9 si stanno facendo sempre più insistenti, tanto da arrivare perfino a delinare le possibili varianti in cui si presenterà. Il portale 'TechTastic' ne ha enumerate tre in particolare, Tutte destinate al mercato olandese (non dovrebbero sussistere differenze rispetto al modello italiano, visto e considerato che, almeno fin qui, il produttore asiatico ha sempre agito in modo indistinto rispetto ai modelli ...

SAMSUNG GALAXY S10 come Huawei P20 Pro con tripla fotocamera? Il punto di svolta : Si moltiplicano le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S10 che ne attesterebbero la portata rivoluzionaria. Già questa mattina abbiamo riportato le ultime novità relative al sensore di impronte dell'ammiraglia 2019, ora possiamo sottolineare come nel futuro della prossima generazione Galaxy possa esserci la tripla fotocamera frontale, (in parte) come quella ora in dotazione sull'attuale Huawei P20 Pro. Sembra pure più che probabile che i Samsung ...

Problemi Instagram con Oreo su SAMSUNG GALAXY S7 e S7 Edge : niente storie e soluzione GIF : Una nota dolente per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. Sebbene i feedback dopo il prezioso adeguamento software siano abbastanza positivi (tranne per alcuni utenti in riferimento alla voce standby cella divoratrice di autonomia) ecco che non possiamo non riportare i Problemi Instagram diventati un tormentone per chi utilizza uno dei due device). L'errore comune riguarda le storie da condividere sul social network. Come si ...

Anche in Italia per SAMSUNG GALAXY S9 e S9 l’inaspettato aggiornamento XXU1BRF8 : Ci sono novità importanti da prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda gli utenti che hanno acquistato nel 2018 un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus qui in Italia. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, infatti, è in distribuzione in Europa un aggiornamento a sorpresa per lo smartphone, nuovamente basato sulle patch di sicurezza di giugno, ad integrare quello trapelato poche settimane fa. Proviamo dunque a capire a ...

SAMSUNG GALAXY Note 9 - un’indiscrezione ipotizza quali varianti potrebbero arrivare in Olanda (e in Italia) : Di Samsung Galaxy Note 9 si parla da un po', e tra un mese circa conosceremo in quali vesti e con quali contenuti proverà a far breccia negli appassionati L'articolo Samsung Galaxy Note 9, un’indiscrezione ipotizza quali varianti potrebbero arrivare in Olanda (e in Italia) proviene da TuttoAndroid.

Rivoluzione con il sensore delle impronte digitali del SAMSUNG GALAXY S10 : gli ultimi rumors : Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, anche perché come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri con ogni probabilità non ci sarà alcun anticipo sulla tabella di marcia solitamente fissata per la serie S nel corso del 2019. Eppure già in estate stanno venendo alla luce diverse anticipazioni che in qualche modo ci avvicinano all'evento. La questione pare investire anche il cosiddetto S10 Plus ...

SAMSUNG pronta alla scansione 3D del volto ma non interessata al lancio anticipato di Galaxy S10 : Samsung aveva battuto sul tempo Apple sul riconoscimento facciale in 3D, ma gli americani sono arrivati prima dei sudcoreani per i tempi del brevetto L'articolo Samsung pronta alla scansione 3D del volto ma non interessata al lancio anticipato di Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Convertire memo vocali in testo sui SAMSUNG GALAXY : l’ultima opzione dell’app Voice Recorder : Cercate un'applicazione per il vostro Samsung Galaxy che vi permettesse di Convertire in testo un qualsiasi memo vocale? Ci pensa il produttore asiatico ad accontentarvi grazie all'ultima versione disponibile dell'app proprietaria 'Registr. vocale', fino a qualche tempo fa presente di base in tutti i dispositivi griffati dal colosso sudcoreano. Il programma prevede tre modalità di registrazione: la prima, quella classica, la seconda 'intervista' ...

LG risponde al SAMSUNG GALAXY X : primi segni di device flessibile (FOTO) : Credevate che LG sarebbe stata a guardare nel momento in cui sarebbe stato dato alla luce il Samsung Galaxy X? No, il colosso coreano sta provando a rispondere all'attacco nemico, depositando a propria volta un brevetto che vede protagonista un dispositivo di tipo flessibile. Il prototipo in questione sembra riuscire a piegarsi a metà per via della presenza di particolari cerniere che permetterebbero al telefono di flettersi a dati angoli (in ...

Piuttosto bassi i SAMSUNG GALAXY S9 nella classifica AnTuTu di giugno 2018 : Un altro bel traguardo quello raggiunto dai device cinesi nella classifica AnTuTu degli smartphone più veloci nel mese di giugno 2018. Il primo posto è occupato dall'ottimo Black Shark, smartphone gaming implementato in collaborazione con Xiaomi, che ha toccato il tetto dei 287.759 punti. Subito dopo compare il Vivo Nex S, dall'alto dei suoi 284.227 punti, e poi l'acclamato OnePlus 6, a quota 282.275 punti. Quarto lo Xiaomi Mi 8 (273.221 punti), ...