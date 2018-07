Samp | Jankto a visite poi pre-ritiro

Sampdoria - eccoti Jankto! Intanto spuntano nuove idee per l’attacco : Sampdoria attiva sul mercato, la società del patron Massimo Ferrero vuole fare un ulteriore passo avanti verso l’Europa Sampdoria, Jankto è in città per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto che o legherà al club del presidente Ferrero. Osti e Sabatini però, non intendono certamente fermarsi, anzi, stanno lavorando al rafforzamento dell’attacco, reparto che potrebbe essere puntellato. La Sampdoria ...

Calciomercato Sampdoria : preso Jankto : Jankto è un nuovo giocatore della Sampdoria: oggi effettuerà le visite mediche a Genova. Nel pomeriggio si unirà ai nuovi compagni che hanno iniziato il pre ritiro a Bogliasco. Il centrocampista è stato pagato 15 milioni all’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto più una percentuale sulla rivendita. Un giocatore di qualità per il centrocampo di Marco Giampaolo.L'articolo Calciomercato Sampdoria: preso Jankto ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per l’arrivo di Jankto : domani programmate le visite mediche : Nella giornata di domani il giocatore sosterrà le visite mediche a Genova, dopodiché firmerà il nuovo contratto con la Sampdoria E’ fatta per il passaggio di Jakub Jankto dall’Udinese alla Sampdoria, il giocatore ceco è in viaggio in queste ore verso Genova insieme al suo agente Riso, dove domani sosterrà le visite mediche con il club blucerchiato. Tutto fatto tra le parti, con il calciatore classe ’96 che si trasferirà ...

Calciomercato Udinese - Jankto ceduto alla Sampdoria : pioggia di milioni per il club bianconero : La società del presidente Pozzo ha definito la cessione di Jankto alla Sampdoria, ricevendo in cambio un tesoretto di quindici milioni di euro Operazione ormai in dirittura d’arrivo tra la Sampdoria e l’Udinese, il club bianconero ha accettato l’offerta di quindici milioni presentata per Jankto, dando il via libera per le visite mediche, che dovrebbero avvenire venerdì. pioggia di denaro dunque per la famiglia Pozzo, che ...

Samp - per il portiere Cragno o pista estera - duello con l'Atalanta per Jankto : PARTITO Viviano , Sporting Lisbona, ora l'emergenza numero uno per la Samp è in porta: da oggi pomeriggio Sabatini, Osti e naturalmente Ferrero e Romei dovranno infatti definire le strategie per ...