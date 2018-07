Salvini ' stringe' sui permessi umanitari E taglia sull' accoglienza per i rimpatri

Decreto dignità - Salvini : “Di Maio vuol limitare precariato - ma non danneggiare le aziende costringendole al nero” : “Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il precariato, ma faremo attenzione che con la lotta al precariato, sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese costringendoli al nero“. Così il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, intervenendo al Festival del lavoro di Milano ha avvertito che alcune parti del Decreto dignità annunciato dal ministro del Lavoro, ancora in fase di limatura e ...