: #ViminaleInforma domani il ministro #Salvini presenta il piano Spiagge sicure Estate 2018. Modalità di accredito pe… - Viminale : #ViminaleInforma domani il ministro #Salvini presenta il piano Spiagge sicure Estate 2018. Modalità di accredito pe… - LegaSalvini : Il sottosegretario alla giustizia Jacopo #Morrone a SKYTG24 Con il ministro #Salvini parte la lotta all'abusivismo… - Viminale : #SpiaggeSicure milioni di euro per combattere l’abusivismo e garantire la sicurezza nelle località di villeggiatura… -

Stop agli abusivi in spiaggia.Lo prevede la circolare"",presentata dal ministro dell'Interno. I Comuni devono adottare divieti di accesso e vendita per gli ambulanti abusivi"lungo gli arenili e nelle aree immediatamente adiacenti", stabilisce la circolare, che prevede anche il Daspo nelle aree turistiche. Per l'operazioneannuncia che saranno usati anche"milioni di euro" confiscati alle mafie,del Fondo unico per la Giustizia,per pagare gli straordinari agli agenti di Polizia locale.(Di venerdì 6 luglio 2018)