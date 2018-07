Salvini | ' I soldi sequestrati alla mafia per combattere i venditori abusivi sulle spiagge'

Spiagge sicure - l’annuncio di Salvini : “Soldi sequestrati alle mafie per combattere abusivi e massaggiatori” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia l'arrivo della direttiva 'Spiagge sicure' per combattere il commercio abusivo sulle Spiagge italiane. Oltre alle sanzioni già previste, Salvini annuncia che la norma prevede l'impiego di "alcuni milioni di euro che arrivano dal Fondo unico giustizia, soldi sequestrati ai mafiosi: dalla mafia arriveranno sulle nostre Spiagge per pagare gli straordinari agli agenti della polizia locale".Continua a ...

I soldi della Lega hanno avvelenato il rapporto tra Salvini e la magistratura : Sul fronte della cronaca giudiziaria, la Procura di Genova ha oggi precisato che la decisione di procedere con i sequestri dei fondi della Lega diventerà eseguibile a condizione che la sentenza del ...

Soldi sequestrati alla Lega - alta tensione tra Salvini e magistrati : Sale la tensione tra Matteo Salvini e i vertici della magistratura dopo il via libera della Corte di Cassazione al sequestro 'ovunque vengano rinvenuti' dei conti della Lega. Ad alimentare ...

Soldi Lega - Salvini : 'Vado da Mattarella - non possono metterci fuorilegge' : "Ne parlerò con il presidente della Repubblica, garante della Costituzione e dei diritti dei cittadini". A dirlo, tornando sul tema del sequestro di 49 milioni di euro del partito, è il leader della ...

[La polemica] Salvini furioso tira per la giacca Mattarella e Di Maio gli lancia una ciambella di salvataggio. Ma quei soldi spariti li ha ... : Ma alla fine, a chi sono finiti i soldi della Lega truffati allo Stato? I quasi cinquanta milioni di euro sono stati spesi per le iniziative politiche del Carroccio? Per la campagna elettorale delle ...

I soldi della Lega hanno avvelenato il rapporto tra Salvini e la magistratura : Matteo Salvini torna ad attaccare i giudici accusando "alcuni" di loro di "fare politica", anche se spiega di non vedere un "disegno generale" dietro la vicenda del sequestro dei fondi al suo partito. Ma, all'indomani della pubblicazione delle motivazioni con cui la Cassazione ha dato il parere favorevole al sequestro, la Lega non indietreggia e fonti di Via Bellerio fanno trapelare che il partito ...

Renzi : Salvini spieghi sui soldi della Lega e apra il portafoglio : Roma, 4 lug. , askanews, 'Nessuno apre bocca sul fatto che la Lega deve 48 milioni ai cittadini italiani, e lo dice una sentenza della magistratura. Salvini venga in Parlamento a raccontare che fine ...

Lega - la Repubblica : 'Matteo Salvini incassò una parte dei soldi pubblici occultati dalla Lega' : Attacco giudiziario? Si, ma non solo. Perchè, a solo un mese dallo start del nuovo governo Lega-M5S nel quale Matteo Salvini s'è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista spingendo il Carroccio ...

Lega - Cassazione : 'Sequestrare soldi'. Salvini : 'E' sentenza politica' : Salvini: 'Governeremo l'Italia per i prossimi 30 anni' Lega, Salvini: 'Procura Genova ci blocca i conti, vogliono distruggerci'. Renzi: 'Hanno rubato' MARCUCCI: E' FINITA LA PACCHIA DI Salvini, ...

Salvini : 'I soldi? Posso fare una colletta' : 'Si sta cercando di metterci fuori legge, unico caso in Europa sottolinea con processo e sentenza politica. Ma io chi dice che abbiamo rubato soldi lo querelo '. Salvini parla anche del decreto ...

Salvini : “I soldi? Posso fare una colletta” : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “49 milioni non ci sono. Posso fare una colletta. E’ un processo politico su fatti di più dieci anni fa su soldi che non ho mai visto. Posso portare i soldi datici dai pensionati a Pontida per comprare magliette, cappellini e patatine fritte”. Così il vicepremiera ‘In Onda’ su La7.“Si sta cercando di metterci fuori legge, unico caso in Europa – sottolinea – ...

Cassazione : 'Sequestrare i beni della Lega ovunque siano'. Salvini : 'Mai visti soldi' : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a 'tappeto' dei beni Lega: 'ovunque venga rinvenuta' qualsiasi somma di denaro ...

Cassazione chiede sequestro soldi Lega - il Pd attacca : “Per Salvini è finita la pacchia” : Dopo la richiesta della Cassazione di sequestrare i soldi della Lega, il Partito Democratico passa all'attacco: "Per Salvini è finita la pacchia", afferma Andrea Marcucci. Ettore Rosato rincara la dose: "Nessuno può essere fuori dalla legge tanto meno se governa il paese". Matteo Orfini chiama in causa Di Maio: "È un problema per il M5s o non fa niente?".Continua a leggere