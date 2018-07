Salvini contro gli ambulanti in spiaggia | Italiani devono star tranquilli sotto

Il marketing assorbe tutto : dai Sex Pistols alla copertina del Rolling Stones contro Salvini : Persino la nostra coscienza e la distinzione politica tra giusto e sbagliato. Chi ha questo potere , il "quarto" potere, deve quindi mostrarsi molto cauto. In questo, probabilmente, ha avuto ragione ...

Stop ai "vu cumprà" e controlli : ecco le spiagge sicure di Salvini : Il ministero degli Interni ha dato il via al piano "spiagge sicure". Matteo Salvini ha illustrato questa mattina i punti della nuova circolare che dà indicazioni per la sicurezza per l'estate 2018. La direttiva andrà a toccare da vicino la vita quotidiana degli italiani in vacanza con nuove misure per dare più sicurezza sulle spiagge e nelle località turistiche: "Non bastano infatti "gli appelli a non comprare il falso, a non farsi massaggiare ...

Piano spiagge sicure 2018 - Salvini : “Nuove risorse contro l’abusivismo commerciale” : “Ci sarà il coinvolgimento diretto degli enti locali, quindi ci sarà il protagonismo dei sindaci, degli assessori, che applicheranno ancor di più il daspo urbano, introdotto dal precedente governo, per le aree ad alta densità turistica. Uno strumento che permetterà di sanzionare ed intervenire in alcune zone che, dal Nord al Sud dell’Italia, sono infestate da abusivismo commerciale, sanitario e non solo. Così il vicepresidente del ...

Quel retweet a Rolling Stone : la Rai si schiera contro Salvini : "Noi non stiamo con Matteo Salvini". La copertina del nuovo numero della rivista Rolling Stone ha scatenato gran fermento tra i radical chic italiani in cerca di una crociata buonista da sostenere. "Da adesso chi tace è complice", è il messaggio del mensile, che ha chiesto di prendere posizione a musicisti, attori, scrittori, figure legate al mondo dello spettacolo. E tra i tanti progressisti malati di "appellite" ha strappato anche un ...

Lettera contro Salvini e pro immigrazione durante messa : è bufera : durante l"omelia, andando oltre alla rituale analisi del vangelo, un parroco ha deciso di leggere ance un comunicato - firmato dal movimento cattolico internazionale Pax Christi - a difesa dei migranti, suscitando non pochi borbottii in chiesa tra i fedeli, sorpresi della lettura così schierata in tema di immigrazione. E contro Salvini.Il titolo del comunicato diramato dall"associazione francese, letto dal prete durante la messa, si intitola ...

“Salvini?”. Il parroco predica contro il ministro e in chiesa succede l’impensabile : In tanti in queste ore si stanno schierando contro il ministro degli Interni, nonché vicepremier, nonché quasi-premier a tutti gli effetti, Matteo Salvini. Da Rolling Stones – che sta cercando di riunire tutti gli artisti del belpaese – a tanti giornalisti della carta stampata, passando per milioni di persone, gente comune in tutta Italia. Tanti, tantissimi, coloro che stanno cercando di “opporsi” a quello che sembra un gioco al massacro ...

Migranti : Furlan - Salvini ci ripensi - no accanimento contro donne e bambini : ... ci ripensi e faccia proprio quel senso di umanità e solidarietà che è insito nella tradizione politica, culturale ed etica del popolo italiano, oltre che nei diritti fondamentali di rispetto della ...

ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING STONES/ “Mai firmato manifesto anti Salvini” - la nota rivista : “chi tace...” : ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING Stone: “Mai firmato manifesto anti Salvini”. E scoppia lo sCONTRO social con Massimo Coppola, direttore del mensile che ha lanciato l'iniziativa(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:17:00 GMT)

Fondi della Lega - il Colle frena : ?"All'oscuro dell'incontro con Salvini" : Sono fonti vicine alla Lega a far trapelare che sono già in corso contatti tra il partito e il Quirinale e che al rientro dalla missione dalla Lituania di Sergio Mattarella ci sarà la possibilità di individuare una data per un incontro con Matteo Salvini. Quest'ultimo vorrebbe affrontare col capo dello Stato la decisione della Cassazione di dare il permesso ai pm di Genova di sequestrare i Fondi della Lega, andando a cercali "ovunque siano", ...

Italia-Libia : incontro ministro Salvini e vicepremier Maiteeq - collaborare per fine embargo e a futuro sviluppo rapporti economici : Nel suo discorso il ministro dell'Interno italiano ha posto attenzione all'importanza degli incontri avvenuti tra Maiteeq e i rappresentanti dei ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e ...