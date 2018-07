Salvata da un carabiniere tartaruga caretta

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – E’ statada morte sicura, una” (specie protetta), che era rimasta impigliata in una rete al largo della nota località balneare San Leone di Agrigento. A compiere ilggio, è stato un Appuntato dei Carabinieri del Reparto Operativo del locale Comando Provinciale dell’Arma, libero dal servizio. Il militare, infatti, mentre stava facendo una nuotata al largo, si è accorto che laera in difficoltà ed effettuando un’immediata immersione, è riuscito a disincagliare tempestivamente l’animale, poco prima che morisse soffocato, issandolo successivamente sul proprio gommone, con non poche difficoltà.Trasportata a terra, è stata subito affidata a personale del Wwf di località Torre Salsa (Agrigento), per le successive cure. La, ripresasi perfettamente in poche ore, ...