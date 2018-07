Saldi : Unc - capi non possono essere fondi di magazzino : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – I capi messi in saldo “non possono essere fondi di magazzino”. A ricordarlo è l’Unc rispondendo a Federmoda che ha affermato che ‘nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso’. “Mi corre l’obbligo di informare i commercianti che il nulla purtroppo per loro c’è, è l’art. 15 del D.Lgs n. 114 del 1998” sottolinea in una ...

Saldi : Unc - sconti stabili per abbigliamento - prezzi -21 - 1% : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – sconti stabili, in occasione dei Saldi estivi 2018, per l’abbigliamento. Secondo la studio dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi effettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni dell’Istat, stimando il trend di quest’anno, l’abbigliamento registrerà un abbassamento dei prezzi del 21,1%, come a gennaio 2018, in leggera ...

