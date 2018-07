Ryanair | tutto sugli scioperi di luglio

wired

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il mese dipotrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice pere per i suoi passeggeri. In questi giorni è infatti stata annunciata una serie diche andrà inevitabilmente a impattare sul regolare servizio della compagnia aerea low cost, creando inevitabili disagi in queste settimane di partenze per le vacanze. La prima protesta in ordine temprale sarà quella che il 12porterà un centinaio di piloti irlandesi a incrociare le braccia per l’intera giornata. Ma è quella prevista a livello europeo per le giornate di mercoledì 25 e giovedì 26a destare più preoccupazione. Assistenti di volo e pilotidi servizio in Italia, Spagna, Portogallo e Belgio sciopereranno per richiedere migliori condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti garantiti dalle legislazioni dei singoli Stati e l’apertura di un tavolo per la negoziazione di un ...