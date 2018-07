Russia | si addormenta al volante e investe sei persone | un morto | il video diventa virale

Blastingnews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Sono basti pochi istanti per trasformare l’allegria di questi giorni mondiali in incredulita' e dolore. Un grave incidente stradale ha scosso Sochi a pochi giorni dall’attesa sfida trae Croazia valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo. L’episodio si è verificatonel cuore della citta' situata sulla riva del Mar Nero intorno alle 14. Secondo quanto riferito dei media locali un ventitreenne, alla guida di una Nissan, è piombato sul marciapiede nei pressi dell'incrocio tra Batumsky Highway e Leningradskaya Streeted ha colpito sei pedoni. Il tremendo impatto ha provocato il decesso di un sessantatreenne mentre altre tresono state ricoverate d’urgenza in ospedale. Le forze dell’ordine hanno immediatamente escluso la pista terroristica e chiarito che il sinistro è stato determinato da un colpo di sonno. Il giovane si èto sul...