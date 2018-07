: Violento #terremoto in #Russia, scossa di magnitudo 6.1 a 20 km dalla costa della Kamchatka - Agenzia_Ansa : Violento #terremoto in #Russia, scossa di magnitudo 6.1 a 20 km dalla costa della Kamchatka - CyberNewsH24 : #Russia, scossa sismica magnitudo 6.1 - TelevideoRai101 : Russia, scossa sismica magnitudo 6.1 -

Unadi terremoto dipari a 6.1 è stata registrata in mare, vicino alla zona est della penisola della Kamchatka, in, a circa 20 km dalla costa. L'ipocentro del sisma è stato calcolato a circa 31 km di profondità. Non vi sono notizie di danni a persone o cose.(Di venerdì 6 luglio 2018)