Rugby – Corsi IRANZ | staff e atleti in partenza per la Nuova Zelanda Tenax in sostegno

(Di venerdì 6 luglio 2018) Sono 8 i veronesi che voleranno in terra maori per seguire idella prestigiosa Academy neozelandese Si consolida la proficua collaborazione tra il Veronae l’InternationalAcademy of New Zealand (). Nel mese di luglio infatti ben 8 veronesi, tra tecnici e, trascorreranno due settimane di full immersion neldi alto livello, seguendo idi formazione proposti dall’Accademia di Palmerstone North, in. Quest’anno, per la prima volta, oltre alla società del Verona, anche l’aziendaS.p.a ha deciso di promuovere l’ambizioso progetto formativo del Verona finanziando le borse di studio per glicoinvolti. “Formare i giovani e dare loro l’opportunità di crescere significa investire”, così la Presidente del VeronaRaffaella Vittadello, “Un grande futuro si costruisce su solide basi e attraverso la continua ...