Ronaldo | sempre più vicino alla Juve | rottura totale con il Real Madrid

Juventus - Ronaldo sempre più vicino : vertice in sede con Agnelli. E il Real lo toglie dalle foto della maglia : Juventus-Cristiano Ronaldo, ci siamo quasi . Cresce l'attesa a Torino per il più grande affare della storia bianconera: il dg Marotta è convinto di poter chiudere in tempi brevi l'operazione, avendo ...

Juventus - la suggestione Cristiano Ronaldo. Ma è la trattativa più difficile di sempre : Dalle resistenze di Florentino Perez all'ingaggio del portoghese: ecco gli ostacoli che incontreranno i bianconeri

Mondiali Russia 2018 - Cristiano Ronaldo può entrare sempre più nella storia : Una tripletta nel primo match, quattro reti in due partite che sono valse un pareggio e una vittoria al Portogallo (ha segnato sol lui, in pratica), a un passo dalla qualificazione agli ottavi: Cristiano Ronaldo ha messo subito in chiaro che vuole essere il protagonista assoluto di questi Mondiali 2018, e poco importa se, in classifica cannonieri Romelu Lukaku è lì, alla pari, in vetta con quattro reti in due match. I bookmaker non hanno dubbi: ...

Portogallo-Marocco 1-0. E' sempre Ronaldo a far grandi i lusitani : Il Portogallo vince la sua prima gara Mondiale, Decide ancora una volta Cristiano Ronaldo che oltre a spingere verso gli ottavi la sua Nazionale elimina il Marocco di Benatia. Il gol di CR7 in ...

Mondiali 2018 Russia - Piqué attacca Ronaldo : 'Si butta spesso - e ottiene sempre una punizione' : Fenomenale? Di più, ormai disumano, Cristiano Ronaldo, che continua a raccogliere tanta ammirazione da tutto il mondo del calcio così come però anche qualche critica. Inevitabile, CR7 spesso è sopra ...

Portogallo-Spagna 3-3 - Ronaldo show : 'Credo sempre in me stesso' : Roma, 16 giu. , askanews, Cristiano Ronaldo-Spagna finisce 3-3 al termine di una partita bellissima in cui, oltre ai tanti motivi per seguirla, dalla presenza di CR7 alla formazione iberica con un ...

Cristiano Ronaldo via dal Real : è il trasferimento più costoso di sempre : Il Principe cerca moglie, purché di famiglia benestante. Cristiano Ronaldo se ne va dal Real Madrid. Una sola certezza: sarà il più grande trasferimento di tutti i tempi. C’è una clausola da pagare per «liberarlo» dal contratto – fino al 2021 – con il Real. Tenetevi forte: 1 miliardo di euro. In Spagna sono sicuri: decisione irreversibile. È stato bello finché è durato. È durato il tempo eterno – nove anni – di vincere ...

Ronaldo ha scelto la sua formazione più forte di sempre : L'ex attaccante del Brasile, di Inter, Real Madrid e Milan ha scelto la sua formazione più forte di tutti i tempi ... e non mancano le sorprese.

Ronaldo elegge la top 11 dei più forti di sempre : 4 gli italiani in campo. Fuori CR7 - c'è Messi : Una marea di numeri 10 nella squadra più forte di sempre secondo Ronaldo I video più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i video

CAPOCANNONIERE CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Cristiano Ronaldo è il migliore di sempre : Messi dista anni luce : CAPOCANNONIERE CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018: Cristiano Ronaldo primo bomber sul continente con 15 reti. Il giallorosso Edin Dzeko è il migliore in graduatoria per un club italiano. (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:49:00 GMT)