Ronaldo-Juve | Un anno di incontri | indizi e studi di sostenibilità

Cristiano Ronaldo-Juve - la ricostruzione di Gianluca Di Marzio : Un'operazione clamorosa, per quello che potrebbe diventare il colpo di calciomercato del secolo: Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus , le possibilità sono sempre più concrete. Ma quali ...

Tra la Juve e Ronaldo spunta... Sarri : L'ex Napoli pronto a firmare per il Chelsea cui ha già chiesto tre giocatori bianconeri: e con quei soldi Agnelli può accontentare il Real

CRISTIANO Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - 28 telefonate CR7-Agnelli - il portoghese impressionato : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:28:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juve : la chiave è Jorge Mendes : E' Jorge Mendes la chiave di tutto. Lo è sempre stato e lo sarà fino alla fine. E' lui che ha proposto lo sbarco di CR7 alla Juventus a determinate cifre. I famosi 100 milioni dell'accordo, non della ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è come E.T. : Il pane e il caviale di Ronaldo sono i più cari del mondo. Chiedete a Perez se valga la pena comprarli.

Ronaldo alla Juventus - per la Snai è quasi fatta : Per le quote Snai il matrimonio Juventus-Ronaldo sarebbe quasi fatto. Come dicono le voci dalla Spagna ma soprattutto lo confermano le variazioni di quota sulla lavagna scommesse dove infatti l’ipotesi è crollata da 10,00 a 1,30 nelle ultime 24 ore.Ma se CR7 va alla Juve, inevitabilmente i bianconeri devono liberare un posto al centro dell’attacco. Difficilissimo che uno come Gonzalo Higuain possa accettare la panchina o di ...

Il piano della Juventus : Higuain finanzia Cristiano Ronaldo : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Juventus, per CR7 è questione di ore Mendes: «Una nuova sfida» «Ronaldo andrà alla Juventus»

'Ecco la verita su Ronaldo e la Juve' : Ha anticipato tutti sul tempo, come ai vecchi tempi in cui piazzava colpi di mercato eccellenti. 'Il direttore' Luciano Moggi non intende dare certezze sull'esito dell'operazione perché riferisce '...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 6 luglio in DIRETTA : ore decisive per l’affare Cristiano Ronaldo alla Juventus : Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 6 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Juventus - è Mandzukic il Benzema di Cristiano Ronaldo : Le promesse più pazze supermario - Come scrive Fabio Licari oggi sulla Gazzetta dello Sport , c'è il giocatore ideale per il portoghese, uno che vuole lasciare i compiti di mediano di fascia, ma al ...

Ronaldo - sempre più vicino alla Juve : rottura totale con il Real Madrid : sempre più vicino. Cristiano Ronaldo fa un altro passo verso la Juve. Il vertice di Madrid tra Jorge Mendes, agente del portoghese, e José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez, si è ...

Cristiano Ronaldo dà la sua parola alla Juventus - ma il Real Madrid fa marcia indietro : la clausola da 1 miliardo è ancora valida! : Dalla Spagna non hanno dubbi, Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola alla Juventus, ma è il Real Madrid a fare marcia indietro: la clausola da 1 miliardo potrebbe essere ancora valida-- Cristiano Ronaldo alla Juventus, ormai non si parla d’altro. Il possibile approdo di CR7 in maglia bianconera riempie giornalmente le prime pagine dei quotiziani sportivi di tutto il mondo, ovviamente soprattutto quelli spagnoli. Marca, giornale che ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo : le ultimissime : Il 'Corriere dello Sport' pone l'attenzione su Florentino Perez, descritto come un 'leone in gabbia' perché sorpreso dal doppio addio di Zidane e Ronaldo dopo la terza Champions League consecutiva. ...