Marca : "Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola ad Agnelli". Il portoghese Record : "Si sono sentiti 28 volte" : Questione di giorni, forse ore. Cristiano Ronaldo - Juventus, il matrimonio sembra sempre più probabile. Almeno a leggere i quotidiani spagnoli, Marca e As su tutti, che danno per certo l'accordo tra il campione portoghese e i bianconeri sull'ingaggio (30 milioni netti per 4 anni). Resta il nodo cartellino: la Juve vorrebbe "limitarsi" a pagare la clausola di 100 milioni di euro. Una clausola "non vincolante", per cui il presidente del ...

Clamoroso : Cristiano Ronaldo alla Juve! In Spagna lo danno per certo. Cifre pazzesche - la notizia ha mandato letteralmente in tilt i fan : La voce arriva direttamente dalla Spagna. Il bello, però, è che è già molto più di una voce e in Italia anche la stanno rilanciando tutti, Repubblica per prima, anticipando anche la concorrenza sportiva. Amanti del calcio italiani, ecco la bomba: Cristiano Ronaldo alla Juventus. As lo conferma, Marca (sono i principali quotidiani sportivi spagnoli) lo rilancia: Cristiano Ronaldo giocherà nella Juventus. In Spagna il trasferimento di CR7 a ...