Blastingnews

: #Ronaldo alla #Juve (il punto): - Rottura con il #RealMadrid consumata - Perez studia la exit strategy comunicativ… - capuanogio : #Ronaldo alla #Juve (il punto): - Rottura con il #RealMadrid consumata - Perez studia la exit strategy comunicativ… - Meryonss : @Juve719 Ahahaha eccolo qua il genio della lampada.. Io nn rosico nn ti preoccupare. Anzi è capace che con Ronaldo… - lucacimini82 : Ronaldo forse alla Juve, intanto diverse TV estere potrebbero interessarsi alla Serie A -

(Di venerdì 6 luglio 2018) L'argomento del giorno, anzi, l'argomento della settimana. E' oramai da diverso tempo che si parla di Cristianoe se prima era solo la stampa spagnola a confermare il possibile trasferimento del portoghese in Italia, adesso anche quella italiana conferma la notizia. Indiscrezioni che rimbalzano, addirittura si parla della nuova casa dinelle colline torinesi; insomma: sia media esteri che nostrani danno per imminente il trasferimento del calciatore. E la notizia oltre a portare un beneficio notevolentus, al titolo in borsa in rialzo e all'incremento delle vendite riguardanti il merchandising, sarà un ottimo incentivo economico in generale per tutto il sistema calcistico italiano. In particolar modo gran parte delle nuove entrate per laarrivare dalle TV. Non ci riferiamo a quelle italiane e quindi a Sky o Dazn, ma a quelle straniere ...