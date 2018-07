Ronaldo caccia Higuain | la nuova Juve senza Pipita e con Dybala protagonista

Ora o mai più : Cristiano Ronaldo va a caccia del Mondiale : Ci proverà, per la quarta volta in carriera. Con ogni probabilità, l’ultima. Cristiano Ronaldo scende in campo nel Mondiale di Russia 2018, con l’obiettivo di riempire l’unico spazio vuoto nel suo cv: alla casella «Coppa del Mondo», infatti, il fenomeno portoghese annovera soltanto tre reti in tredici partite, meno di uno ogni quattro incontri. Un rapporto ridicolo se confrontato con i 450 gol realizzati in 438 match con la maglia del Real ...