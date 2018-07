Roma | Zone turistiche | arrestate 10 borseggiatrici

romadailynews

(Di venerdì 6 luglio 2018)– I Carabinieri del Comando Provinciale diproseguono, senza sosta, serrati controlli nellemaggiormente frequentate dai turisti e presso le linee e le fermate di scambio della metropolitana per garantire maggiore sicurezza. In poche ore, la forte stretta dei Carabinieri ha permesso di arrestare 10, tutte nomadi, sorprese “in azione”. A Fontana di Trevi, i Carabinieri hanno bloccato 4 ladre, di 19, 20, 29 e 30 anni, tutte con precedenti, che dopo aver accerchiato una turista australiana di 23 anni, intenta a fotografare la fontana monumentale, l’hanno derubata del portafogli, contenente documenti personali e 200 euro in contanti. Invece, transitando in via Catone, i Carabinieri hanno notato tre nomadi, di 17, 33 e 40 anni, tutte domiciliate presso il campo di via Sebastiano Vinci, e gia’ note per i loro precedenti reati ...