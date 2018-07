Roma | Via ai lavori su Viale Marconi e Via Cristoforo Colombo

Opera di Roma - una “Traviata” in Vespa apre la stagione di Caracalla. Tra Dolce Vita - Grease e un tocco di Moulin Rouge : Violetta entra in scena barcollando, scalza, le scarpe con il tacco in mano. Il soprabito trascinato sul pavimento. Rincasa all’alba, ma i paparazzi la riconoscono e la inseguono: lei prima si schermisce, si nega, poi si volta e posa per i fotografi davanti alla locandina del film di cui è protagonista. Lorenzo Mariani allestisce una Traviata che potrebbe uscire direttamente da un film di Fellini, tra scandali, successi folgoranti e solitudini ...

Denis Verdini - pm Roma chiede due anni per finanziamento illecito per caso del palazzo in via Stamperia : I guai giudiziari di Denis Verdini non finiscono mai. Dopo la condanna in appello per il crack del credito fiorentino arriva una richiesta di pena. La Procura di Roma ha invocato una condanna a 2 anni per l’ex parlamentare e coordinatore del Pdl, accusato di finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta sulla compravendita, nel gennaio del 2011, di un immobile in via della Stamperia, nel cuore di Roma, che in poche ore fruttò una plusvalenza ...

Chef Alessandro Narducci - "investitore viaggiava contRomano"/ Roma - versione testimone considerata attendibile : Chef Alessandro Narducci, "investitore viaggiava contRomano": nuova testimonianza sul cuoco ucciso a Roma in un incidente stradale insieme all'amica Giulia Puleio(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:18:00 GMT)

Roma Capitale : Scuole d’Arte e dei Mestieri - al via le iscrizioni per l’anno formativo 2018/2019 : Due i termini per presentare le domande: prima scadenza il 19 luglio, e successivamente dal 3 settembre fino a esaurimento posti Roma – Fino al prossimo 19 luglio sarà possibile presentare domanda d’iscrizione ai corsi formativi delle quattro Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale.Questo il primo termine per accedere alle lezioni base, avanzate e di perfezionamento, programmate per l’anno formativo 2018/2019. Seconda scadenza per le ...

Roma : Via Damiano Chiesa chiusa ancora 4 mesi : Roma – Più lunghi, pero’, saranno i tempi per la riapertura della strada nel senso di marcia dalla Balduina al Gemelli. “È necessaria la messa in sicurezza della strada intera perche’ il rischio che avvenga un nuovo evento voragine esiste- ha aggiunto Sarni-. La fognatura va rifatta per 370 metri lineari con una nuova tubazione in materiale plastico. Il cantiere potrebbe confermare una sola carreggiata aperta al traffico ...

Roma : Da sabato area pedonale da Largo Goldoni a Via Convertite : Roma – Maggior sicurezza per il Centro storico di Roma, più aree dedicate alla mobilita’ dolce e meno traffico. Da sabato 7 luglio sara’ interamente pedonalizzato il tratto di via del Corso, da Largo Goldoni a via delle Convertite. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della strada da parte di cittadini e turisti. Nella zona cambierà la viabilità per il traffico privato e per alcune linee del trasporto pubblico (la ...

Viabilità : GRA bloccato per incidente sulla Roma-Fiumicino : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: TRAFFICO CONGESTIONATO SUL GRA PER incidente E sulla Roma-Fiumicino Traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono code dalla Casilina alla Roma-Fiumicino per traffico intenso e più avanti dalla Portuense a Boccea per incidente. Code anche in esterna, in questo caso a tratti, dalla Cassia bis alla Tiburtina. Sul tratto urbano della ...

Secondo un testimone l'auto che ha ucciso lo chef Narducci viaggiava contRomano : l'auto guidata da Fabio Feola che ha ucciso lo chef Alessandro Narducci e la sua amica Giulia Puleio viaggiava contromano. A sostenerlo è un Secondo testimone oculare dell'incidente mortale accaduto presso Lungotevere della Vittoria. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.L'uomo, un ciclista, ha raccontato di aver visto la Mercedes Classe A guidata dell'indagato procedere contromano nella corsia occupata dal motorino delle ...

Tamponamento in via Romana - coinvolta famiglia di Civitella : due bimbi all'ospedale : Incidente questa mattina ad Arezzo con due bimbi rimasti feriti. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10,30 in via Romana . Si è verificato un Tamponamento tra due automobili e due bambini hanno ...

Taser alle forze dell'ordine : via alla sperimentazione in 11 città. Non c'è Roma : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Con la Notte Rosa a Santarcangelo di Romagna al via la 48edizione di Santarcangelo Festival : Imbosco è il luogo che accoglie artisti e pubblico quando gli spettacoli sono terminati, per un momento di distensione, comunità, ballo e divertimento con DJ italiani e internazionali. Il programma ...

Pavia : razziavano case e ditte in Lombardia ed Emilia Romagna - tre arresti : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Tre uomini sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri, tra Pavia, Brescia e Milano, con l'accusa di furto aggravato e ricettazione. Si tratta di tre pregiudicati, un 51enne originario di Potenza, un 47enne di origine kosovara e un 37enne milanese, ritenuti respo

Pavia : razziavano case e ditte in Lombardia ed Emilia Romagna - tre arresti : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Tre uomini sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri, tra Pavia, Brescia e Milano, con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Si tratta di tre pregiudicati, un 51enne originario di Potenza, un 47enne di origine kosovara e un 37enne milanese, ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo tra loro di una serie di colpi commessi tra il 4 e il 15 maggio 2017, nelle province di ...

Avviata la mostra su Ermal Meta a Roma - tante foto per uno scopo benefico : tutti i dettagli : La mostra su Ermal Meta è finalmente partita e avrà uno scopo benefico. L'artista è attualmente impegnato nelle date del tour che sta portando in giro per l'Italia, ma questa non ha impedito l'avvio dell'esposizione di oltre 60 scatti della giovane fotografa Claudia D'Acunzo, che ha immortalato i momenti più emozionanti di questi anni in musica dell'artista di Fier. Come riporta All Music Italia, l'inaugurazione si è tenuta il 28 maggio ...