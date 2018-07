Roma | ufficiale il prestito di Bruno Peres al San Paolo

Roma - ufficiale l’acquisto di Bianda dal Lens : La Roma ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto di William Bianda dal Lens per una cifra di 6 milioni di euro più 5 di bonus. Inoltre il club giallorosso riconoscerà alla società francese, in caso di futuro trasferimento di Bianda , un importo pari al 15% “del prezzo di cessione al netto del corrispettivo fisso e di quanto già maturato a titolo di corrispettivo variabile”. Il difensore 18enne, che ...

