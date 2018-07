Roma | spunta statua di Keynes davanti all' ex Zecca di Stato all' Esquilino

Roma : dinanzi ex Zecca di Stato spunta busto Keynes : Roma – È apparso all’improvviso questa mattina a Roma, davanti all’ex Zecca di Stato in Via Principe Umberto, il busto dell’economista inglese John Maynard Keynes, fautore dell’intervento pubblico in economia. Tanti i curiosi che si sono fermati intorno alla statua scattando foto, cercando di identificare il protagonista dell’opera e di decifrare il significato dell’epigrafe alla base del busto: ...

Roma - Magliana : alla fermata del bus spunta un salottino al posto della pensilina : 'E' una delle fermate non considerate da Atac ma anche dalla politica per l'istallazione di una pensilina con seduta. Come noto i cittadini spesso superano le amministrazioni in concretezza ed ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin mano nella mano a New York dopo una cena Romantica : spuntano le prime voci sul matrimonio (foto) : Avvistati Justin Bieber e Hailey Baldwin mano nella mano per le strade di New York: la coppia, non ancora ufficialmente dichiarata, è stata nuovamente paparazzata nel tempo libero. dopo essere stati fotografati e ripresi a Brooklyn durante un tenero bacio in pubblico, Justin Bieber e Hailey Baldwin tornano a far parlare di sé: sono ormai a tutti gli effetti sotto i riflettori di Hollywood e la coppia di cui si parla con cui più insistenza sul ...

Stadio Roma - spuntano nuove carte : la Procura potrebbe convocare i politici coinvolti : nuove carte, nuove intercettazioni, inedite e risultanze investigative che potrebbero comportare nuovi scossoni anche nel mondo della politica. Quella che inizia domani si annuncia come una settimana ...

Archeologia - Isola del Giglio : dalla sabbia spuntano reperti di età Romana : I recenti lavori di trasformazione del Porto dell’Isola del Giglio stanno portando alla luce nuove ed eccezionali testimonianze di età etrusca e età romana. Durante le operazioni di dragaggio delle sabbie, sotto il controllo degli archeologi, nella porzione occidentale del porto è riemersa una bitta di età romana perfettamente conservata. Nella medesima area gli scavi hanno rivelato una serie di colonne granitiche, solo parzialmente rifinite. Le ...

Stadio Roma - nelle carte i soldi ad altri politici : e spuntano i dirigenti del Mibact : Oltre cento pagine di omissis sugli altri soldi che Luca Parnasi, manager rampante 'con una mentalità anni Ottanta', ha pagato a politici e dirigenti, arrivando anche ai dirigenti del Mibact, per ...

Roma - inchiesta sul nuovo stadio : spunta il nome di Malagò : diventato un gran premio della montagna, ma non è detto che la Roma non riesca a scalarlo. Il giorno dopo si contano i danni della tempesta provocata dal crollo del sistema Parnasi. Il quadro è ancora ...

Roma - spuntano due murales con protagonista il premier Conte : Roma, spuntano due murales con protagonista il premier Conte Le opere portano la firma del collettivo Tvboy: nel primo, il presidente del Consiglio regge un programma con 10 punti di domanda, nel secondo è vestito da calciatore come Trump e Putin. Un terzo murale raffigura Raggi con il cartello: "Viva le buche abbasso i ...

Un ‘tridente’ Mondiale : nel giorno d’esordio di Russia 2018 spunta a Roma il murales di Putin - Trump e Conte [GALLERY] : Putin, Trump e Conte in un murales: l’opera per le vie di Roma che anticipa il Mondiale di Russia 2018 e una coalizione politica da brividi Dopo l’apparizione di un murales ‘al bacio’ tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, appare a Roma a Vicolo del Fico un’altra opera con un chiaro riferimento alle nuove dinamiche politiche mondiali ed alla competizione calcistica iridata di Russia 2018. Nel murales ci sono Vladimir ...

Roma - nuovi murales : Conte - la Lista per l'Italia e il Tridente con Trump e Putin E spunta Raggi : 'Viva le buche' : A Roma piovono murales. Ovviamente, con i tempi che corrono, il tema è politico e il protagonista è il neopremier Giuseppe Conte, diventato il nuovo soggetto preferito degli attacchi d'arte notturni. ...

