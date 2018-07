Roma | Spaccio | due arresti in poche ore

Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma - 9 arresti : Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti Continua a leggere L'articolo Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti proviene da NewsGo.

Roma : Usura - estorsione e spaccio - 6 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per sei persone. Queste sono ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di Usura, estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i Carabinieri hanno acclarato che gli arrestati, senza le dovute prescrizioni di legge, hanno svolto attività ...

Roma. Arrestate 6 persone : usura e spaccio : Roma. Arrestate 6 persone: usura e spaccio – Sono state Arrestate a Roma dai carabinieri sei persone con le accuse di usura, estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti. Alle prime luci dell’alba, i carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Procura. Le indagini sono state ...

Roma : Spaccio - 20 arresti a Tor Bella Monaca : Roma – I Carabinieri del Gruppo di Frascati stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 20 persone (tra cui 1 donna), appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanza stupefacente del tipo cocaina, radicata nella città di Roma con base operativa e ...

Roma - maxi blitz del primo maggio : arresti per spaccio - ricettazione e furto : spaccio di stupefacenti, furto e scippo: sono queste le principali accuse che pendono su 30 persone, in gran parte straniere, arrestate ieri dai carabinieri di Roma in occasione di una maxi retata di controlli per il primo maggio.I militari dell'Arma hanno scatenato diversi blitz sia nelle zone circostanti piazza San Giovanni, storica sede del "concertone", sia negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie della Città Eterna, ma anche ...

Spaccio di cocaina a Roma Nord. Sgominata banda di Prima Porta : Operazione antidroga dei Carabinieri di Roma. I militari dell’Arma hanno eseguito 7 arresti (6 in carcere e 1 ai domiciliari)