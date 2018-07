Roma | riapre il bunker di Mussolini a Villa Torlonia Nel rifugio effetti speciali per

Archeologia : riapre villa Romana a Positano sepolta da eruzione : sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., e’ rimasta sconosciuta fino a pochi anni fa. Oggi, dopo non pochi intoppi, in particolar modo per il reperimento dei fondi per il restauro, rivedra’ la luce. E’ la villa romana di Positano, in costa amalfitana, che custodisce reperti archeologici dal valore inestimabile come un ciclo di affreschi del I secolo dopo Cristo. L’apertura al pubblico e’ prevista per il ...

Rinasce Ondina - Generali riapre lo storico Circolo a Roma : Roma,, askanews, - Generali restituisce alla città di Roma "Ondina", lo storico Circolo galleggiante sul lungotevere, nato nel 1935 come Circolo dopolavoro per i dipendenti dell'Ina. L'opera di ...

Riapre il Teatro Romano di Ercolano dopo il restauro : Scavi Ercolano, dopo il restauro apre il Teatro antico. Sito archeologico e Mav, tappe rassegna ‘Vesevus de gustibus’ Nuova stagione di iniziative culturali al Parco archeologico di Ercolano, uno dei siti d’arte prescelti dai visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Da sabato 16 giugno prende il via PAErco Teatro Tour, la riapertura, in via sperimentale, del Teatro antico al termine dei lavori di messa in sicurezza e con ...

Dopo vent'anni di oblio - riapre il Teatro Romano di Ercolano : ... dove lo scavo ebbe origine e visitare le due estremità del Teatro, ovvero i tribunalia , le tribune di onore degli ospiti illustri e i magistrati che sulla sella curule assistevano agli spettacoli. ...

Seripola : riapre il porto Romano : Finalmente riapre al pubblico, dopo l’alluvione del 2012, l’area archeologica di Seripola a Orte, sede di un importante porto romano sul Tevere, in uso tra il III a .C. e il XII d. C. Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Orte, all’impegno dell’associazione culturale Veramente Orte e alla sinergia con la Soprintendenza, il visitatore potrà passeggiare tra le botteghe, i magazzini e le terme dell’antico porto, un tempo ...

A Roma riapre il Gay Village - 'resistenza' Arcobaleno : ... le interviste-spettacolo da Pino Strabioli , arriveranno tra gli altri Franca Leosini, Drusilla Foer, Syria, Lucia Ocone Gianmarco Tognazzi e Gino Castaldo, , gli spettacoli di cabaret, stand up ...

Terremoto Emilia-Romagna : 6 anni dopo riapre l’abbazia di Nonantola : L’Abbazia di San Silvestro a Nonantola, pesantemente danneggiata dal Terremoto del 2012, riaprirà a settembre: lo ha reso noto la Diocesi di Modena e Nonantola che nel settimanale diocesano ‘Nostro Tempo’, in edicola con Avvenire, ha fatto il punto sulla ricostruzione dei luoghi di culto. L’Abbazia è l’edificio più noto, restaurato con un finanziamento di un milione e 125 mila euro, ma sono oltre cento, ...