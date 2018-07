Roma | maestro Islam maltrattava e picchiava bambini | arrestato Torpignattara | piccoli

Roma - provini hard e abusi sessuali : indagato produttore tv/ Due ragazze denunciano "il maestro" : Roma , provini hard e abusi sessuali : indagato produttore tv. Nuovo scandalo molestie in Italia, con la denuncia di due ragazze a un manager dello spettacolo, soprannominato "il maestro"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:26:00 GMT)

Roma - abusi sessuali alle bimbe nell'asilo di Bankitalia/ Rinvio a giudizio per maestro 25enne : "sono pentito" : Scuola dell'infanzia di Bankitalia : abusi sessuali a bimbe dell'asilo. Roma , chiesto Rinvio a giudizio per il maestro 25enne reo-confesso, 'pentito'.

