Roma | la discarica Laurentino 38 | ' Qui rifiuti di altri quartieri'

Maugliani : no discarica Roma? Montanari preferisce discarica cielo aperto : Maugliani: sarà gioia di topi e cinghiali Roma – Di seguito quanto affermato da Rocco Maugliani, segretario Pd della provincia di Roma. “L’assessore Pinuccia Montanari dice no a una discarica di servizio a Roma? Evidentemente ritiene sia giusto che la città continui ad essere quella discarica a cielo aperto in cui si è trasformata ultimamente. Per la gioia di topi e cinghiali”. “Noi non permetteremo che ...

Montanari : Regione - Roma non avrà discarica : Roma – Pinuccia Montanari, assessore capitolino all’Ambiente, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto, a margine di una campagna contro l’abbandono degli animali. Ha di fatto risposto al suo omologo della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, il quale aveva affermato che Roma Capitale ha bisogno di una discarica di servizio. “Vorrei rispondere all’assessore Valeriani, Roma Capitale ha una strategia sui ...

Maugliani : no a discarica che dovrebbe sorgere a Roma in provincia : Maugliani: Noi non lo permetteremo Roma – Di seguito le parole di Rocco Maugliani, segretario del Pd provincia di Roma. “La mancata chiusura del ciclo dei rifiuti di Roma, in gran parte determinato dal lassismo del sindaco Virginia Raggi, rischia di ricadere ancora una volta sul territorio della provincia. Mentre i Comuni dell’area metropolitana hanno conseguito in questi anni risultati straordinari sul fronte della ...

Porta Maggiore di Roma - una discarica 'di lusso' : Benvenuti a Roma. Una delle porte più monumentali della Capitale, Porta Maggior e, è una discarica 'di lusso' a cielo aperto. Tutta l'area archeologia recintata è disseminata di rifiuti di ogni genere.

Roma - scoperta nuova discarica abusiva sull'Appia : 'Al di sotto di via Cilicia scorre via Appia antica, e lì comincia il Parco regionale, fra i più importanti al mondo. Forse è il caso di intervenire: non crediamo sia salutare lasciar crescere la ...

Roma : Scoperta discarica abusiva - due denunce : Roma – Era una vera e propria attività di smaltimento di rifiuti pericolosi. Contanto di raccolta, trasporto e smistamento di materiale elettrico, stampanti, elettrodomestici, il tutto senza alcuna autorizzazione. I caschi bianchi del Gruppo Marconi hanno denunciato due uomini, di nazionalità rumena, di 51 e 42 anni. L’accusa è di attività di gestione di rifiuti pericolosi senza titolo, secondo quanto disposto dall’art. 183 del ...

Discarica Malagrotta - caso tumori. Il gip di Roma non archivia : “Nuove indagini” : Otto mesi di nuove indagini in relazione ad una serie di casi soggetti affetti da tumore registrati a Roma, nella zona di Malagrotta e Ponte Galeria, vicino alle discariche, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015. Il giudice Massimo Battistini ha detto “no” alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nei confronti di dodici persone, tra cui l’ex patron di Malagrotta, Manlio Cerroni, accusate, a vario titolo, di ...

Degrado rifiuti a Roma - la buca diventa discarica davanti ai Musei Vaticani : Un recente sondaggio Eurostat aveva fatto scattare l'allarme: solo il 9% dei Romani è soddisfatto del grado di pulizia della "città eterna". Ed è proprio uno di loro, il responsabile centro studi del Movimento Animalista Rinaldo Sidoli, a denunciare in una nota l'ennesima situazione di Degrado:"Mancano i cestini della spazzatura a Roma e a viale dei Bastioni di Michelangelo, una recinzione per una buca diventa una ...

Rifiuti in Puglia provenienti da Roma : La nostra regione è una discarica a cielo aperto? : Il business dei Rifiuti fa gola a molti Anche secondo Sergio N., 36 anni, «Ritirare i Rifiuti di altre regioni o paesi potrebbe essere importante per l'economia pugliese. Sicuramente il ritiro va ben ...

Roma - voragine diventa discarica : ''Si apre una voragine alla Garbatella e l'amministrazione capitolina, invece di provvedere urgentemente a un intervento di riparazione del manto stradale, lascia le transenne per diversi giorni ...