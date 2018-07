Roma | Domani apertura ‘Insula sapientiae’ | visite guidate

Lazio - dall'Olympiacos arriva Proto : atteso a Roma in serata - domani le visite : 'In greco 'Protos' significa 'primo''. Così spiegava ieri Claudio Lotito, presidente della Lazio, parlando di Silvio Proto, l'ultimo in ordine di arrivo dei suoi nuovi acquisti. Dopo Durmisi, Sprocati ...

Senza Universiadi fondi a rischio per impianti : domani vertice a Roma : I vertici della federazione internazionale degli sport universitari , Fisu, chiedono chiarezza. Il governo deve spiegare la sua posizione su Napoli 2019 e confermare il commissario prefettizio scelto ...

Ziyech alla Roma/ Dal Marocco : l’annuncio già domani - all’Ajax andranno circa 30 milioni ma Monchi... : Ziyech alla Roma: dal Marocco l'indiscrezione che il trequartista dell'Ajax sarà presto giallorosso, è atteso domani l'annuncio ufficiale. Ai lancieri andranno 30 milioni di euro.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Incendi nei boschi : da domani scatta la fase di attenzione in Emilia-Romagna : Da domani fino al 30 settembre sarà in vigore in Emilia-Romagna la fase di attenzione per gli Incendi nei boschi, così come previsto dal ‘Piano regionale antIncendio boschivo’. Contemporaneamente a Bologna aprirà anche la Soup (Sala operativa unificata permanente) con sede nell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile: in base alle condizioni meteo-forestali dovrebbe restare attiva fino ai primi di ...

Roma - Bianda : "Felice di essere qui". Domani le visite : arrivato stasera a Roma William Bianda, difensore centrale classe 2000 che il club giallorosso ha acquistato dal Lens per 4.5 milioni. Accolto dal team manager De Sanctis , e in un certo senso anche ...

Pastore è sbarcato a Roma. Festa e cori : domani visite e firma : "Che entusiasmo. Sono felice". Davanti a più di 200 persone, che hanno occupato l'area dei voli privati dell'aeroporto di Ciampino, alle 18 è sbarcato a Roma Javier Pastore. Capelli legati, abbronzato,...

Parkway Drive - annullato il concerto di domani al Rock in Roma : È stato annullato il concerto dei Parkway Drive , con Thy Art Is Murder ed Emmure, del 26 giugno a Roma, unica tappa italiana del loro tour, nell'ambito del Rock in Roma. 'A causa di circostanze ...

Meteo a Roma. Domani tempo stabile con cieli sereni : Meteo a Roma, Domani Martedì 26 Giugno 2018 è previsto tempo stabile con cieli sereni. Nel Lazio isolati acquazzoni al pomeriggio possibili su Appennino e basso Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Meteo a Roma, le previsioni per Domani Martedì 26 Giugno 2018 tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Ampi spazi di sereno anche in serata.Temperature comprese tra +16°C e +30°C. Meteo Regione ...

Roma - ieri Hagi e domani : Monchi acquista il trequartista rumeno figlio di Gheorge : L'esercito di Monchi marcia verso Trigoria. Ventotto calciatori attualmente in rosa, senza contare il ventinovesimo che è pronto a sbarcare a Roma nei prossimi giorni. Si tratta di Ianis Hagi, classe '...

Roma : domani sbarca Pastore : ANSA, - Roma, 24 GIU - Comincerà domani la nuova avventura di Javier Pastore a Roma. Il 'Flaco' agentino sbarcherà in città all'aeroporto di Ciampino alle 17:45, mercoledì sosterrà le viste mediche e ...

Roma : domani sbarca Pastore : ANSA, - Roma, 24 GIU - Comincerà domani la nuova avventura di Javier Pastore a Roma. Il 'Flaco' agentino sbarcherà in città all'aeroporto di Ciampino alle 17:45, mercoledì sosterrà le viste mediche e ...

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Umbria - domani notte Romantica nei Borghi più Belli : A Panicale la notte romantica sarà scandita dalle note di Beethoven con il concerto della pianista Dalia Lazar e due gli spettacoli in programma alle ore 19 e alle ore 22 all'interno del Museo del ...

Domani a Roma il torneo di Golf benefico Ronald McDonald : Roma, 21 giu. , askanews, Torna anche quest'anno l'appuntamento con il torneo di Golf benefico Ronald McDonald, che si terrà Domani presso lo Sheraton Golf Parco de' Medici di Roma. Una giornata, ...