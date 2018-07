Roma | Di Francesco | “Ronaldo alla Juve? Campionato più bello”

Roma - Di Francesco 'Ronaldo alla Juve Così il campionato è più bello' : Roma - Un sorriso, poi una domanda, quindi un'affermazione. Eusebio Di Francesco ha reagito Così a chi gli domandava se con l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus il campionato sarebbe finito ...

Roma - Di Francesco : “Pastore giocherà mezzala” : Pastore mezzala, rosa da sfoltire, la partita più bella contro il Barcellona, ma anche quella della vittoria a Napoli e tatticamente in Champions contro il Chelsea. E’ quanto ha dichiarato Eusebio Di Francesco al quotidiano della sua città, Il Centro, in una lunga intervista prima di riprendere la guida della Roma per il secondo anno consecutivo. Il tecnico pescarese fa chiarezza sulla cessione di Nainggolan all’Inter, visto ...

Di Francesco ed i dettagli tattici sulla sua Roma : “vi svelo il ruolo nel quale giocherà Pastore” : Di Francesco accoglie Pastore a braccia aperte, disegnandogli un ruolo ad hoc nello scacchiere giallorosso per la prossima stagione Eusebio Di Francesco è tornato a parlare della sua Roma, dopo aver staccato un po’ la spina per le vacanze. Il tecnico giallorosso, parlando ad ‘Il Centro’, ha analizzato il nuovo arrivo Pastore, sopratutto in merito alla posizione che occuperà in campo. “Pastore viene per fare la ...

Moto2 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Fulmine Francesco Bagnaia! Bene Romano Fenati - secondo : È ancora Francesco Bagnaia il più veloce in Moto2, anche dopo le prove libere 3 del GP d’Olanda. Pecco, già velocissimo ieri, si è confermato il migliore anche nella terza sessione di prove, l’ultima in vista delle qualifiche di oggi. Bagnaia ha stampato anche oggi il miglior tempo, 1’37″930, diventando l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’38” in questa prima parte di fine settimana, ...

Un anno dai concerti di Tiziano Ferro a Roma con l'”eroe buono” Francesco Totti sul palco dell’Olimpico (video) : Tiziano Ferro a Roma era in concerto un anno fa. Il 28 e il 30 giugno 2017, Tiziano Ferro calcava il palco dello Stadio Olimpico di Roma con uno speciale messaggio rivolto al campione dello sport Francesco Totti. Tiziano Ferro ha approfittato di un momento di pausa per spendere qualche parola a favore dell'ex calciatore della Roma e lo ha ringraziato per essere un esempio da seguire, un "eroe buono" dal quale poter imparare tanto, la ...

Calciomercato Roma - arriva anche Berardi : Di Francesco può contare su una rosa pazzesca [FOTO] : Calciomercato Roma – E’ una Roma scatenata quella che si prepara per l’inizio del nuovo campionato, i giallorossi sono reduci da una stagione molto importante in Serie A ed anche e soprattutto in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. Le prime mosse sono state veramente importanti, Marcano, Santon e Bianda in difesa, Coric, Cristante, Zaniolo e Pastore a centrocampo, in attacco Kluivert ...

La terapia per i mali della Curia Romana? Francesco sta per varare la Riforma : ... così la costituzione di una Segreteria per la Comunicazione e di un'entità per l'economia. Ci si può, senz'altro, soffermare su ritardi e contraddizioni che segnano il cammino della Riforma. Ma ...

Roma - Monchi elogia Di Francesco e punta su Schick : “dimostrerà il suo valore” : “Di Francesco mette insieme le caratteristiche che cercavo in un allenatore. È una persona ambiziosa, ma con tranquillità, non in maniera smodata. È un gran lavoratore e credo che abbia trasmesso principalmente la sua credibilità e le sue capacità. Ha saputo valorizzare tutti i calciatori”. Così il ds della Roma, Monchi, sul tecnico Eusebio Di Francesco, fresco di prolungamento di contratto col club giallorosso. Il dirigente ...

“I numeri 1!”. Ilary Blasi e Francesco Totti fanno 13. E l’anniversario di nozze è super Romantico. Social in tilt : E sono tredici. Tredici anni di matrimonio per Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più solide e seguite del mondo dello spettacolo. La loro storia ha resistito al tempo, ai pettegolezzi e alle inevitabili separazioni a cui sono stati e sono tuttora costretti per lavoro due personaggi del loro calibro. Era il 19 giugno 2005, ricostruisce Il Messaggero, quando tutta la città di Roma si fermò per le nozze del Pupone e della ex ...