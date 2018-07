Roma | degrado nel campo rom | sassate contro chi prova ad avvicinarsi

Raggi cerca 3 milioni di 'vedette' per combattere il degrado di Roma. Le troverà? : I cittadini romani potranno diventare 'vedette' sul territorio della città, inviando filmati e fotografie di trasgressioni della legge, tra rifiuti smaltiti in modo illecito e doppie file da sanzionare. Una pratica già avviata nelle ultime settimane con la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha postato sui suoi profili social diversi filmati giunti a dei consiglieri che ritraevano abusi nel gettare la spazzatura. Ora ...

Librandi : Roma lasciata al degrado - c’è solo da vergognarsi : Librandi: Raggi non ha più scuse Roma – A seguire le dichiarazioni di Gianfranco Librandi, deputato del PD. “Sono passati due anni alla guida di Roma. La sindaca Raggi non ha più scuse dietro le quali trincerarsi. Trasporti, rifiuti, degrado e abbandono, vegetazione lasciata nella più totale incuria. Buche e viabilità. Su nessuno di questi fronti cruciali la giunta è stata in grado di trovare delle soluzioni. Non esiste un progetto. ...

CAOS Roma/ Stadio - degrado - corruzione : perché una città così bella non può essere 'redenta'? : E se la colpa del degrado della capitale fosse dei cittadini ROMAni invece che della sempre colpevolizzata sindaca Raggi? A Milano e ad Amsterdam i cittadini si danno da fare. MONICA MONDO

CAOS Roma/ Stadio - degrado - corruzione : perché una città così bella non può essere "redenta"? : ROMA pare irredimibile. I ROMAni paiono irredimibili. perché si può accusare l'eventuale governo ladro, ma il governo della città c'entra poco. Il commento di MONICA MONDO(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:08:00 GMT)MIGRANTE UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya, dove sono Salvini e Di Maio?RAID DEI CASAMONICA A ROMA/ Raggi, è questo il futuro della Suburra sporca e degradata?

Roma - nell'ex fabbrica occupata il maxi-ghetto degli immigrati : viaggio nel degrado e nell'illegalità : Quando anche la disperazione è all inclusive. Entriamo all'interno dell'ex fabbrica di penicillina sulla via Tiburtina, la Leo di Ponte Mammolo, un ghetto che fa paura. Una volta era il fiore all'...

Buche - autobus in panne e cadute dei motociclisti : il degrado di Roma : Buche, autobus in panne e cadute dei motociclisti: il degrado di Roma A Matrix il reportage di Toni Capuozzo sulle condizioni della Capitale. Continua a leggere L'articolo Buche, autobus in panne e cadute dei motociclisti: il degrado di Roma proviene da NewsGo.

Buche - sciagure degli autobus e cadute dei motociclisti : il degrado di Roma : Le Buche a Roma hanno ostacolato anche il Giro d'Italia . Eppure, la soluzione al problema non sembra ancora arrivare. Non sono bastati i morti, i feriti e i numerossimi problemi alla vialbilità. ...

Roma : Degrado a Ponte Testaccio : Roma – Sporcizia, baracche, roulotte. Ma soprattutto merce di ogni genere. Questa è la fotografia, non certo gratificante, che si presenta a cittadini, turisti e semplici passanti a Ponte Testaccio. Preda di incuria e di accampamenti rom abusivi. La parte del Ponte, che da largo Giovanni Battista Marzi scende fino agli argini del Tevere, e’ abbandonata a se stessa. Alle spalle dell’ingresso dell’ex Mattatoio alcune decine ...

Degrado rifiuti a Roma - la buca diventa discarica davanti ai Musei Vaticani : Un recente sondaggio Eurostat aveva fatto scattare l'allarme: solo il 9% dei Romani è soddisfatto del grado di pulizia della "città eterna". Ed è proprio uno di loro, il responsabile centro studi del Movimento Animalista Rinaldo Sidoli, a denunciare in una nota l'ennesima situazione di Degrado:"Mancano i cestini della spazzatura a Roma e a viale dei Bastioni di Michelangelo, una recinzione per una buca diventa una ...

Roma - periferie del degrado : disservizi e rifiuti sono solo la punta dell’iceberg : Roma, periferie del degrado: disservizi e rifiuti sono solo la punta dell’iceberg Le telecamere di Mattino Cinque a Tor Bella Monaca, dimenticata dalla politica e dalle istituzioni Continua a leggere L'articolo Roma, periferie del degrado: disservizi e rifiuti sono solo la punta dell’iceberg proviene da NewsGo.

Roma : controllo anti degrado adiacente zona Termini. Rinvenuta marijuana : Roma: droga occultata tra fogliame Roma – Di seguito il comunicato emesso dalla Polizia locale di Roma Capitale. Stamattina gli agenti del Pics ( Pronto Intervento Centro Storico), nell’ambito della consueta attività di controllo anti degrado nei pressi della stazione Termini, sono stati insospettiti dai movimenti anomali di alcuni cittadini di nazionalità straniera. Movimenti sospetti avvenuti nel giardino che ospita il monumento ai ...

Roma tra degrado - nudismo e proteste degli esercizi pubblici Video : Molti sono gli episodi di degrado che stanno coinvolgendo il nostro paese. La capitale. tra buche, sporcizia, spaccio, oggi è stata protagonista di un ennesimo episodio di imbarbarimento che anche se non ha causato danni, ha evidenziato come le nostre citta' siano esposte a situazioni poco piacevoli. Questa mattina nel quartiere Romano [Video] dell'Esquilino un uomo si è spogliato completamente; in totale tranquillita' ha iniziato a passeggiare ...

Roma tra degrado - nudismo e proteste degli esercizi pubblici : Molti sono gli episodi di degrado che stanno coinvolgendo il nostro paese. La capitale. tra buche, sporcizia, spaccio, oggi è stata protagonista di un ennesimo episodio di imbarbarimento che anche se non ha causato danni, ha evidenziato come le nostre città siano esposte a situazioni poco piacevoli. Questa mattina nel quartiere Romano dell'Esquilino un uomo si è spogliato completamente; in totale tranquillità ha iniziato a passeggiare per Piazza ...

Roma : da centro storico a Montagnola continua lotta a degrado : Di seguito il comunicato emesso dalla Polizia locale di Roma Capitale. Diverse aree della città sono state battute a tappeto, nel corso della settimana, dalla Polizia Locale di Roma Capitale, Pics ( Pronto intervento centro storico), ai fini del ripristino del decoro urbano. Nella zona di Fontana di Trevi sono stati effettuati numerosi sequestri di articoli contraffatti e merci varie vendute abusivamente. Le violazioni riscontrate sono ...